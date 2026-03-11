прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.89.

12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Генк» и «Фрайбург». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Генк — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.89.

«Генк»

Турнирное положение: «Генк» идет на девятой позиции в чемпионате Бельгии, имея в активе 38 очков после 28 туров. Клубу пока тяжело рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне, однако клуб продолжает борьбу в Лиге Европы

Общий этап Лиги Европы бельгийцы завершили на девятой строчке, набрав за восемь туров 16 очков. Это позволило команде пробиться в стыковые матчи за право выступить в 1/8 финала турнира.

Последние матчи: в последнем поединке Лиги Европы «Генк» сыграл вничью с загребским «Динамо» (3:3). Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу бельгийцев.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

После в чемпионате Бельгии «Генк» проиграл матч «Юниону» со счетом 1:2 и смог крупно обыграть «Гент» со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Генку» не повезло на общем этапе Лиги Европы. Хотя в спорте нет такого определения, но клуб показал себя все равно достойно. Бельгийцы уступили путевку в 1/8 финала напрямую итальянской «Роме» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» завершил общий этап Лиги Европы на седьмой строчке, набрав за восемь туров 17 очков. В активе немецкого клуба пять побед, два матча вничью и одно поражение.

В чемпионате Германии «Фрайбург» занимает восьмое место после 25 туров, отставая на десять очков от зоны еврокубков.

Последние матчи: в последнем матче «Фрайбург» сыграл в результативную ничью против «Байера». Команды завершили поединок 24-го тура Бундеслиги со счетом 3:3.

Ранее команда проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:2, одолела «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:1 и крупно уступила «Хоффенхайму» (3:0).

Состояние команды: «Фрайбург» отлично показывает себя при игре в обороне в этом сезоне Лиги Европы. Клуб пропустил всего четыре мяча за восемь туров общего этапа — это второй лучший показатель турнира. Однако перед этим матчем клуб не выглядит явным фаворитом. Нас ждет поединок двух крепких команд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 1.95.

Прогноз: Сыграем на ожидании малого количества мячей в поединке. В первом матче команды вряд ли покажут открытый футбол.

2.89 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч «Генк» — «Фрайбург» позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 2.89.

Прогноз: Команды кажутся равными, поэтому можно рискнуть и поставить на ничейный итог в поединке.

3.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Генк» — «Фрайбург» принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья в матче за 3.50.