12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Генк» и «Фрайбург». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Генк — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.89.
«Генк»
Турнирное положение: «Генк» идет на девятой позиции в чемпионате Бельгии, имея в активе 38 очков после 28 туров. Клубу пока тяжело рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне, однако клуб продолжает борьбу в Лиге Европы
Общий этап Лиги Европы бельгийцы завершили на девятой строчке, набрав за восемь туров 16 очков. Это позволило команде пробиться в стыковые матчи за право выступить в 1/8 финала турнира.
Последние матчи: в последнем поединке Лиги Европы «Генк» сыграл вничью с загребским «Динамо» (3:3). Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу бельгийцев.
После в чемпионате Бельгии «Генк» проиграл матч «Юниону» со счетом 1:2 и смог крупно обыграть «Гент» со счетом 3:0.
Состояние команды: «Генку» не повезло на общем этапе Лиги Европы. Хотя в спорте нет такого определения, но клуб показал себя все равно достойно. Бельгийцы уступили путевку в 1/8 финала напрямую итальянской «Роме» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» завершил общий этап Лиги Европы на седьмой строчке, набрав за восемь туров 17 очков. В активе немецкого клуба пять побед, два матча вничью и одно поражение.
В чемпионате Германии «Фрайбург» занимает восьмое место после 25 туров, отставая на десять очков от зоны еврокубков.
Последние матчи: в последнем матче «Фрайбург» сыграл в результативную ничью против «Байера». Команды завершили поединок 24-го тура Бундеслиги со счетом 3:3.
Ранее команда проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:2, одолела «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:1 и крупно уступила «Хоффенхайму» (3:0).
Состояние команды: «Фрайбург» отлично показывает себя при игре в обороне в этом сезоне Лиги Европы. Клуб пропустил всего четыре мяча за восемь туров общего этапа — это второй лучший показатель турнира. Однако перед этим матчем клуб не выглядит явным фаворитом. Нас ждет поединок двух крепких команд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фрайбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 1.95.
Прогноз: Сыграем на ожидании малого количества мячей в поединке. В первом матче команды вряд ли покажут открытый футбол.
Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 2.89.
Прогноз: Команды кажутся равными, поэтому можно рискнуть и поставить на ничейный итог в поединке.
Ставка: Ничья в матче за 3.50.