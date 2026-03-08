прогноз на матч Серии А, ставка за 2.50

9 марта в 28-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Лацио» и «Сассуоло». Начало встречи — 22:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Лацио — Сассуоло с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Лацио»

Турнирное положение: сейчас «Лацио» располагается на 11-й строчке в таблице Серии А с 34 очками.

Последние матчи: в 27-м туре чемпионата Италии «Лацио» уступил в гостях «Торино» со счётом 0:2. После смены главного тренера соперник преобразился в этой встрече и смотрелся гораздо лучше, а римляне ничего не смогли противопоставить туринцам и почти не создали опасных моментов.

В первом полуфинале Кубка Италии «Лацио» сыграл вничью дома с «Аталантой» (2:2), а до этого была гостевая ничья с «Кальяри» (0:0) в Серии А.

Не сыграют: травмированы — Жиго (з), Ровелла (п).

Состояние команды: этот сезон команда Маурицио Сарри точно не может занести себе в актив. Перед стартом чемпионата на «Лацио» был наложен трансферный бан, и именитый наставник должен обходиться имеющимися футболистами. Зимой римляне получили возможность покупать игроков, и президент Лотито сразу устроил распродажу (Гендузи, Кастельянос), а на их место приобрёл молодых футболистов гораздо более низкого класса.

«Сассуоло»

Турнирное положение: после 27 туров «Сассуоло» занимает 9-е место в таблице Серии А с 38 очками.

Последние матчи: в 27-м туре «Сассуоло» на своём поле переиграл «Аталанту» со счётом 2:1. Интересно, что команда с 16-й минуты играла в меньшинстве после удаления Пинамонти, что не помешало ей всё равно забрать три очка. Голы забивали Коне и Торстведт — по одному в каждом из таймов. Соперник смог отличиться только в самом конце.

До этого были победы над «Удинезе» (2:1) в гостях и над «Вероной» (3:0) дома.

Не сыграют: травмированы — Болока (п), Канде (з); дисквалифицированы — Матич (п) и Пинамонти (н).

Состояние команды: после не самого лучшего старта «Сассуоло» постепенно набрал обороты и сейчас является очень грозной силой в чемпионате Италии. Состав у главного тренера Фабио Гроссо весьма приличный, и команда может включиться даже в борьбу за еврокубки. Сейчас «Сассуоло» идёт серией из трёх побед кряду.

Статистика для ставок

В первом круге «Сассуоло» выиграл со счетом 1:0

В позапрошлом сезоне «Лацио» победил на выезде (2:0), а дома сыграл вничью (1:1)

Еще сезоном ранее обе встречи остались за римлянами (2:0, 2:0)

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 2,23, а на «Сассуоло» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

Прогноз: в этом сезоне «Лацио» не демонстрирует стабильного и качественного футбола, а после продажи Гендузи и Тати команда ещё и потеряла в характере. «Сассуоло», напротив, располагает более сильными футболистами, которыми умело управляет Гроссо.

Даже с учётом потери Матича и Пинамонти у команды остаются отличные шансы набрать очки — благо выбор игроков достаточно обширен. При таком коэффициенте имеет смысл рассмотреть данный исход, тем более что «Лацио» сейчас выступает в очень плотном графике, что может сказаться на физической готовности игроков.

Основная ставка: победа «Сассуоло» с форой 0 за 2,50.

Прогноз: можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.