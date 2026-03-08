прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.00

9 марта в 23-м туре первенства России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Волга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Арсенал Тула — Волга с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки бьются за попадание в стыки. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Тула на 6 очков отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Туляки в Кубке уступили «Локомотиву» (1:2).

До того команда не смогла одолеть ершистый «Камаз» (1:1). Зато поединок с «Атырау» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Туляки в последних своих поединках выглядели бледновато. Команда не может победить два матча кряду.

Причем «Арсенал» Тула традиционно сложно противостоит «Волге». В трех очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Волга» на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ульяновцы не уступили «Енисею» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Ротору» (3:1). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Сибирь» (2:1).

При этом «Волга» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Ульяновцы нынче пребывают на эмоциональном подъеме. Команда до последней ничьей победила 3 раза подряд.

При этом «Волга» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и вообще, ульяновцы потенциально способны оторваться от группы аутсайдеров.

Ульяновцы наверняка не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и «канонирам» команда не проигрывает уже три с половиной года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» Тула в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: Туляки пытаются подтянуться к зоне стыков, и в родных стенах явно активно понесутся в атаку.

2.00 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет