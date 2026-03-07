прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.97.

8 марта в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Родина». Матч начнется в 16:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Торпедо — Родина с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» идет на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 24 балла после 22-го тура. Общая разница мячей — 19:29.

Последние матчи: в последнем матче московский клуб смог заработать свою шестую победу в Первой лиге, обыграв «Черноморец» со счетом 2:0.

Ранее команда оказалась сильнее «Кыргызалтына» в товарищеском поединке (2:1) и обыграла клуб РПЛ «Пари НН» со счетом 4:2 также в товарищеской встрече.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торпедо» завершило первую часть сезона с двумя победами в последних семи матчах. Отметим, что в зимней паузе у клуба пока нет поражений. Более того, команда выиграла три матча подряд, удачно стартовав во второй половине сезона.

«Родина»

Турнирное положение: «Родина» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав десять побед, девять матчей вничью и три поражения. Это позволило команде набрать 39 очков после 22 туров.

Последние матчи: в последнем матче Первой лиги московский клуб смог обыграть ярославский «Шинник» со счетом 2:1.

Ранее в товарищеских поединках «Родина» проиграла с минимальным счетом «Челябинску» (0:1) и сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Родина» серьезно настроена на борьбу за выход в РПЛ напрямую. Пока отставание от «Урала», идущего вторым составляет три балла. При этом «Спартак» Кострома и «Челябинск» идут чуть позади. Для москвичей будет важно выдержать давление в борьбе за медали.

Статистика для ставок

«Родина» имеет второй лучший показатель в лиге по пропущенным мячам (17)

«Торпедо» выиграло четыре матча подряд, включая товарищеские

в матче первого круга чемпионата «Родина» разгромила «Торпедо» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.60. Ничья оценена в 3.00, победа оппонента — 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.53.

Прогноз: Не ожидаем в матче много забитых мячей. «Родина» приучила по сезону к надежной игре в обороне.

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 1.97.

Прогноз: Сыграем на победе «Родины» в этом матче. Это дополнительная ставка.

Ставка: Победа «Родины» в матче за 2.60.