прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.40

7 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Мансфилд Таун» и «Арсенал». Начало игры — в 15:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мансфилд Таун — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Мансфилд Таун»

Турнирное положение: «Олени» представляют третий по рангу английский дивизион. Команда там находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Мансфилд Таун» на 5 зачетных баллов оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Олени» не уступили «Ротерхэму» (0:0).

До того команда поделила очки с «Уимблдоном» (2:2). А вот поединок с «Линкольном» завершился досадной коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Мансфилд Таун» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Олени» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

Причем «Мансфилд Таун» не может победить в родных стенах уже полтора месяца. Тем не менее, «олени» мотивированы дать бой лидеру АПЛ.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» сражаются за чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 7 очков оторвался от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Канониры» одолели «Брайтон» (1:0).

До того команда с натугой переиграла «Челси» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с кризисным «Тоттенхэмом» (4:1).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» находятся на эмоциональном подъеме. Команда Микеля Артеты победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и настрой на Кубок Англии у «пушкарей» явно будет максимальным.

Команда всеми силами пытается удержаться на троне. Максимальные амбиции у лондонцев и на Кубок, где Артета явно выставит состав, приближенный к боевому.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 31.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 3.70.

Прогноз: «Канониры» на данном этапе выглядят весьма симпатично, и явно не допустят недооценки столь скромного соперника.

2.40 Фора «Арсенала» -3.5

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

2.40 Обе забьют

