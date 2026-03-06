7 марта в 27-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 20:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Атлетико»

Турнирное положение: в настоящий момент «Атлетико» Мадрид располагается на третьем месте в таблице Примеры с 51 очком.

Последние матчи: в 26‑м туре чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид выиграл в гостях со счётом 1:0. Команда играла смешанным составом, смотрелась хуже соперника, но всё равно за счёт класса забрала три очка после гола Альвареса в компенсированное время.

В ответной игре полуфинала Кубка Испании было поражение в гостях от «Барселоны» со счётом 0:3, но за счёт победы в первой встрече «матрасники» идут дальше. Ранее в ЛЧ был разгром дома «Брюгге» (4:1), который позволил выйти в 1/8 финала.

Не сыграют: травмированы — Барриос (п), Симеоне (п).

Состояние команды: складывается впечатление, что Примера уже давно не приоритет для команды Диего Симеоне, где она играет чересчур расслабленно и часто теряет очки, выставляя не самый сильный состав. На следующий год команда попадёт в ЛЧ, а «Реал» и «Барселону» в чемпионате вряд ли уже догонит. Поэтому сейчас приоритет — Кубок Испании (там уже финал) и Лига чемпионов.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: после 26 матчей «Реал Сосьедад» занимает 8‑е место в таблице Примеры с 35 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: гостевая игра против «Мальорки» получилась очень непростой, но всё равно завершилась победой «Реал Сосьедада». Единственный мяч на 36‑й минуте забил Карлос Солер. Сама игра получилась не самой событийной и довольно закрытой. Захарян в ней сыграл 63 минуты.

В Кубке Испании «Реал Сосьедад» на своём поле обыграл «Атлетик» из Бильбао (1:0), а до этого сыграл вничью в гостях с «Овьедо» (3:3) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Кубо (п), Одрисола (з).

Состояние команды: после прихода на пост главного тренера американца Пеллегрино Матараццо баски очень сильно прибавили и сейчас уже находятся близко к зоне еврокубков. В Кубке Испании «Реал Сосьедад» смог выйти в полуфинал. Что касается Арсена Захаряна, то он стал пользоваться доверием тренерского штаба и получает всё больше игрового времени после травмы в чемпионате.

Статистика для ставок

В первом круге в Сан-Себастьяне была ничья (1:1)

В «Атлетико» разгромил соперника дома (4:0), а на выезде сыграл вничью (1:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за командой Симеоне (2:1, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,63, а на «Реал Сосьедад» — 5,60, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: «Атлетико» будет обязательно держать в уме предстоящее противостояние с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, которое состоится через три дня. Поэтому велика вероятность ротации состава от Симеоне: еврокубки точно сейчас приоритетнее для «матрасников». «Реал Сосьедад» здорово прибавил и сейчас не сильно уступает по качеству игры хозяевам, так что бой даст точно.

Основная ставка: победа гостей с форой +1 за 1,80.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант. Не так давно «Райо Вальекано» и «Бетис» обыграли «Атлетико», а баски точно сейчас не слабее их.

Дополнительная ставка: победа гостей с форой 0 за 4,30.