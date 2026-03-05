Забить выйдет не у всех?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

6 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Боруссия» М. Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бавария — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» несутся к очередному чемпионству. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» на 11 зачетных пунктов оторвалась от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 3 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварцы» переиграли дортмундскую «Боруссию» (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела одолеть «Айнтрахт» (3:2). Плюс поединок с «Вердером» завершился уверенным успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Бавария» забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Баварцы» нынче весьма убедительны. Команда добыла уже 5 побед кряду.

Причем «Бавария» традиционно удачно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Жеребята» одолели «Унион» (1:0).

До того команда уступила «Фрайбургу» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Айнтрахта» (0:3).

При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Жеребята» пытаются оторваться от группы аутсайдеров. Вот только победы даются команде крайне натужно.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато лидер атак Харис Табакович отличился 11 мячами в чемпионате.

«Жеребята» до последней победы уступили дважды подряд. А вот дать бой лидеру гладбахцы уж точно постараются.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 3.80.

Прогноз: Мюнхенцы на голову сильнее оппонента, к тому же не пропускают от него уже три матча кряду.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бавария» — «Боруссия» М позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «баварцы» выиграют с разницей в три и более мячей.

2.90 Фора «Баварии» -3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Бавария» — «Боруссия» М позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.90

Пять причин, почему ставка зайдет