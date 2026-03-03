4 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Вест Хэм». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» проводят относительно продуктивный сезон. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Фулхэм» на 8 зачетных пунктов отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» переиграли кризисный «Тоттенхэм» (2:1).
До того команда одолела «Сандерленд» (3:1). Да и поединок со «Сток Сити» завершился локальным успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фулхэм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Дачники» нынче блистают в плане результатов. Команда победила трижды подряд.
Причем «Фулхэм» традиционно удачно противостоит «Вест Хэму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» полностью проваливают текущий чемпионат. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Вест Хэм» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Ливерпулю» (2:5).
До того команда не уступила «Борнмуту» (0:0). А вот чуть ранее она лишь в овертайме дожала скромный «Бертон» (1:0).
При этом «Вест Хэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Молотобойцы» никак не могут выбраться из кризиса. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.
При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. Да и два месяца назад команда минимально уступила «дачникам».
Команда всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Да и в кадровом плане «молотобойцы» выглядят довольно-таки симпатично.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фулхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.
Прогноз: «Дачники» на данном этапе выглядят весьма симпатично, да и оппонент ныне находится в кризисе.
Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Вест Хэм» не побеждает 2 матча кряду
- «Фулхэм» победил в 3 своих последних матчах
- «Молотобойцы» на выезде набрали всего 13 очков в 14 поединках
- «Дачники» дома набирают в среднем фактически 2 очка за матч
- «Вест Хэм» в среднем пропускает 2 мяча за матч