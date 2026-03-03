прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.10

4 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Вест Хэм». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» проводят относительно продуктивный сезон. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» на 8 зачетных пунктов отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» переиграли кризисный «Тоттенхэм» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда одолела «Сандерленд» (3:1). Да и поединок со «Сток Сити» завершился локальным успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Фулхэм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Дачники» нынче блистают в плане результатов. Команда победила трижды подряд.

Причем «Фулхэм» традиционно удачно противостоит «Вест Хэму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» полностью проваливают текущий чемпионат. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Ливерпулю» (2:5).

До того команда не уступила «Борнмуту» (0:0). А вот чуть ранее она лишь в овертайме дожала скромный «Бертон» (1:0).

При этом «Вест Хэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Молотобойцы» никак не могут выбраться из кризиса. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

При этом «Вест Хэм» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. Да и два месяца назад команда минимально уступила «дачникам».

Команда всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Да и в кадровом плане «молотобойцы» выглядят довольно-таки симпатично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фулхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Дачники» на данном этапе выглядят весьма симпатично, да и оппонент ныне находится в кризисе.

2.10 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Фулхэм» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.33 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Фулхэм» — «Вест Хэм» принесёт чистый выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Ничья за 3.33

Пять причин, почему ставка зайдет