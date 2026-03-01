2 марта в 22‑м туре Первой лиги по футболу сыграют «Родина» (Москва) и «Шинник». Начало встречи — 19:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Родина (Москва) — Шинник с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Родина» (Москва)
Турнирное положение: сейчас «Родина» (Москва) идёт третьей в таблице Первой лиги с 36 очками.
Последние матчи: в заключительной игре первой части сезона «Родина» (Москва) на своём поле не смогла переиграть «КАМАЗ» (0 : 0). Игра проходила в сложных погодных условиях. Москвичи владели инициативой, но забить в ворота соперника так и не смогли.
В товарищеских матчах перед возобновлением сезона «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» (0 : 0) и уступила в гостях «Челябинску» (0 : 1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: главным приобретением «Родины» зимой стал Солтмурад Бакаев, перебравшийся из «Акрона». Традиционно состав клуба пополнила большая группа молодых футболистов из лучших академий страны. Подопечные Хуана Диаса точно в этом сезоне претендуют на повышение в классе.
«Шинник»
Турнирное положение: после первой части сезона «Шинник» располагается на 11‑й строке в таблице Первой лиги с 26 очками.
Последние матчи: в 21‑м туре «Шинник» уступил в гостях «Черноморцу» со счётом 1 : 2. Ярославцы в первые полчаса пропустили дважды, потом перехватили инициативу, но смогли ответить лишь одним голом — в исполнении Корнюшина.
Перед возобновлением сезона «Шинник» выиграл в товарищеских матчах у «Дордоя» (4 : 0) и «Киргизстана» (1 : 0).
Не сыграют: травмирован Мартовой (полузащитник).
Состояние команды: с «Шинником» продолжает работу молодой белорусский специалист Артём Булойчик. Хорошими приобретениями стали Илья Стефанович и Артур Галоян. По меркам Первой лиги это топовые футболисты. Из потерь стоит отметить уход Куля в «Оренбург».
Статистика для ставок
- В первом круге в Ярославле была ничья (1 : 1)
- В прошлом сезоне «Родина» разгромила соперника дома (6 : 2), а в гостях была ничья (0 : 0)
- Также в 2025 году состоялась товарищеская игра, в которой «Родина» была сильнее (2 : 0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Родины» Москвы дают 1,65, а на «Шинник» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.
Прогноз: зимой «Шинник» здорово усилил атакующую линию Кулем и Галояном, также остались в команде и другие лидеры. Ярославцы очень организованны и отлично используют стандарты, поэтому на гол с их стороны можно рассчитывать. Диас первый сезон работает в России, поэтому вряд ли знает, как правильно выводить на пик команду в межсезонье, но с такой атакой и полузащитой рассчитывать на гол от «Родины» можно.
Основная ставка: обе забьют за 2,08.
Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант.
Дополнительная ставка: «Шинник» не проиграет за 2,13.