28 февраля в 22-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Уфа». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Уфа с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы привычно окопались в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» на 6 очков отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Нижнекамцы в спарринге не сумели одолеть «Текстильщик» (1:1).

До того команда расписала мировую с питерским «Динамо» (1:1). Зато поединок с кировским «Динамо» завершился яркой викторией (6:2).

В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Нефтехимик» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: Нижнекамцы в контрольных матчах не блистали. В 5 поединках команда Кирилла Новикова победила лишь однажды.

Причем «Нефтехимик» традиционно сложно противостоит «Уфе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Уфа»

Турнирное положение: «Горожане» бьются за выживание. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Уфа» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» в контрольном матче переиграли «Актобе» (4:1).

До того команда была бита костромским «Спартаком» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Родиной» (2:2).

При этом «Уфа» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Горожане» ершисты, однако крайне нестабильны. Команда чередует редкие успешные поединки с блеклыми.

При этом «Уфа» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот нижнекамцам команда не проигрывает уже полтора года.

«Горожане» постараются как можно скорее выбраться из опасной зоны. Команда наверняка попытается отыскать свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтехимик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.45 и 1.50.

Прогноз: «Нефтехимик» намерен подтянуться к зоне стыков, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих смогут настрелять больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45

