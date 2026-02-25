Хорватская «Риека» сыграет против кипрской «Омонии» в ответном матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 26 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Риека — Омония с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Риека»

Путь в плей-офф: В 1/16 финала Лиги конференций «Риека» вышла, заняв 24-е место в основном этапе. Хорваты набрали 5 очков, переиграв «Целе» (3:0) и сыграв вничью с донецким «Шахтером» (0:0) и АЕКом из Ларнаки (0:0).

Последние матчи: В первом матче стыкового раунда Лиги конференции «Риека» с минимальным счетом переиграла «Омонию» (1:0). Единственный и победный гол на 86-й минуте забил Даниэль Абу Аджей.

Не сыграют: В лазарете хорватского коллектива находится травмированный Миле Скорич. В первом матче против «Омонии» красную карточку получил Торнике Морчиладзе, он пропустит ответную встречу. Из-за перебора желтых карточек в ответном поединке стыкового раунда также не сыграет нападающий из Конго Мервей Ндоки.

Состояние команды: Между играми в Лиге конференций хорваты провели матч на внутренней арене, проиграв на выезде «Хайдуку» (0:1). В последних пяти встречах «Риека» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и в двух поединках потерпела поражения.

«Омония»

Путь в плей-офф: Киприоты квалифицировались в стыковой раунд Лиги конференций, заняв итоговое 15-е место в основном этапе. «Омония» набрала 8 очков. В осенней части еврокубка киприоты выиграли у «Рапида» (1:0), киевского «Динамо» (2:0) и сыграли вничью с «Лозанной» (1:1), «Дритой» (1:1).

Последние матчи: «Омония» упустила ничью на последних минутах матча против «Риеки» (0:1). Однако в дуэли за выход в 1/8 финала ещё не всё потеряно и один гол вполне киприоты могут отыграть.

Не сыграют: В строй команды перед ответной игрой с «Риекой» вернулись Матео Марич и Стефан Йоветич. В лазарете киприотов с травмой колена остался Фотис Кицос.

Состояние команды: После матча с «Риекой» кипрские футболисты переключились на внутренний чемпионат. «Омония» в гостях уступила АПОЭЛу (0:1). В последних играх регулярного чемпионата и Лиги конференций команда из Никосии одержала две победы и потерпела три поражения.

Статистика для ставок

«Риека» вышла в плей-офф Лиги конференций с 24-го места

«Омония» вышла в плей-офф Лиги конференций с 15-го места

В 2006 «Омония» переиграла «Риеку» в Лиге Европы (2:1 — победа дома и 2:2 — ничья в гостях)

В 2026 «Риека» взяла реванш у «Омонии» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Риеки» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.45, а победа «Омонии» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Риека» добыла хоть и хрупкое, но минимальное преимущество над «Омонией». Теперь хорваты будут играть при собственных болельщиках. Однако отсутствием дисквалифицированных Морчиладзе и Ндоки могут воспользоваться соперники. Можно рискнуть в пользу минимальной победы команды из Никосии.

Ставка: Фора «Омонии» (0) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Первая игра показала, что команды в первую очередь играют от обороны и хорваты будут стремиться сохранить гандикап в один мяч и сделают ставку на контратаку. «Омония» же будет стремиться к тому, чтобы взломать защиту соперника.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.92.