«Лудогорец» не даст себя в обиду

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.16

26 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Лудогорец». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Фради» в своем чемпионате бьются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ференцварош» на 3 пункта отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фради» одолели МТК (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Лудогорца» (1:2). Да и поединок с «Залаэгерсегом» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Ференцварош» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Фради» нынче выглядят не столь монолитно. До последней победы команда уступила дважды кряду.

Причем «Ференцварош» традиционно удачно противостоит «Лудогорцу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Орлы» привычно сражаются за чемпионство. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы болгарского чемпионата.

Причем «Лудогорец» на 10 очков отстает от «Левски». При этом команда в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Ботеву» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Ференцварошу» (2:1). А вот чуть ранее она с натугой одолела «Берое» (2:1).

При этом «Лудогорец» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлы» ныне смотрятся весьма выгодно. Команда до последней коллизии победила 6 раз кряду.

При этом «Лудогорец» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс серб Петар Станич настрелял уже 7 мячей в Лиге Европы.

Команда добилась непростого успеха в первой встрече. Тем не менее, «орлы» и в ответном поединке не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ференцварош» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Лудогорец», несмотря на последнюю неудачу, выглядит куда монолитнее оппонента, и явно не будет отсиживаться в обороне.

Ставка: «Лудогорец» не проиграет за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.33

