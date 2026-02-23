прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 3.20

24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Престон». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Суонси — Престон с коэффициентом для ставки за 3.20.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» окопались в середняках второго по рангу английского дивизиона. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Суонси» на 6 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» переиграли «Бристоль Сити» (1:0).

До того команда вчистую уступила «Дерби» (0:2). А вот поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился яркой победой (4:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Суонси» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Лебеди» довольно прилично смотрелись в последних матчах. Команда нащупала победную нить.

Причем «Суонси» традиционно сложно противостоит «Престону». В пяти последних очных поединках команда победила дважды при двух поражениях.

«Престон»

Турнирное положение: «Неуязвимые» мечтают запрыгнуть в первую шестерку. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Престон» на 3 очка отстает от столь желанной зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще одного гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Неуязвимые» уступили «Блэкберну» (0:1).

До того команда расписала мировую с «Уотфордом» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Портсмуту» (1:0).

При этом «Престон» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Неуязвимые» нынче несколько сбавили обороты. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Престон» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «лебедям» команда не проигрывает уже полтора года.

Команде явно недостает пресловутой стабильности. Зато тылы престонцев выглядят относительно монолитно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Суонси» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.

Прогноз: «Суонси» всеми силами пытается подтянуться к первой шестерке, к тому же оппонент в своих последних матчах не преуспевал.

3.20 Фора «Суонси» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Суонси» — «Престон» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Фора «Суонси» -1.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут мирное соглашение.

2.14 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Суонси» — «Престон» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14

