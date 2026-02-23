24 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» Милан и «Буде-Глимт». Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Интер — Буде-Глимт с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Интер»

Турнирное положение: Миланский клуб является лидером чемпионата Италии, набрав за 26 туров Серии А 64 балла. Команда смогла 21 раз обыграть своих соперников, один раз сыграла вничью и проиграла четыре поединка.

Последние матчи: в первом матче на стадии 1/16 финала Лиги чемпионов команда не провела плохо. Как минимум, статистически это матч за «Интер». Итальянский клуб 15 раз пробил в сторону ворот, четыре раза попав в створ. Единственный гол за гостей в том поединке на счету нападающего Франческо Эспозито на 30-й минуте.

В серии А в последнем туре клуб справился с «Лечче», завершив поединок со счетом 2:0. Да и в целом, поражение «Буде-Глимту» прервало серию из шести побед к ряду во всех турнирах.

Не сыграют: травмирован Лаутаро Мартинес. У аргентинца мышечная травма.

Состояние команды: как и написали выше, «Интер» не провалил первый матч, однако везение было на стороне норвежского коллектива. Известный тренер Фабио Капелло, подводя итоги первого матча, сказал, что в Милане будет совсем другая игра. В Норвегии у «Буде» было преимущество искусственного газона. Будет ли так в действительности?

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: Норвежский клуб только начнет новый чемпионат страны 15 марта. Тем удивительнее их результаты. Прошлый розыгрыш «Буде-Глимт» завершил на второй строчке с 70 баллами после 30 туров.

Последние матчи: «Буде-Глимт» поражает. Первый матч не стал исключением: команда с первых минут показала характер, подключив прессинг и максимально простую игру у своих ворот. Первый мяч был забит на 20-й минуте. Отличился Сондре Фет с передачи Каспера Хега. Хег ассистировал и на второй гол «Буде-Глимта» на 61-й минуте, забил его Йенс Хеуге. Через три минуты уже сам Каспер отличился забитым мячом.

До этого клуб победил в гостях «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1 на основном этапе Лиги чемпионов и шокировал «Манчестер Сити» в домашнем матче (3:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: уверены, что матч в гостях для «Буде-Глимта» матч будет идти совсем по-другому сценарию. Вполне возможно, что команда сыграет по счету и будет «сушить» игру с самого начала. Однако, как уже приучила нас норвежская команда, просто сидеть в обороне не для нее. Резвая атака «Буде» может пару раз огорчить фаворита в этой паре.

Статистика для ставок

Первая игра в Норвегии завершилась со счетом 3:1 в пользу «Буде-Глимт»

«Интер» выиграл девять из последних десяти поединков

«Буде-Глимт» выиграл три матча к ряду в Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 1,25, а на «Буде-Глимт» — 10,00, ничью букмекеры оценивают в 7,20

Тотал меньше 2,5 идет за 3,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,29.

Прогноз: Сложно в матчах с «Буде-Глимтом» давать какие-то прогнозы на результат. Команда может сотворить сенсацию так же уверенно, как и проиграть матч. Однако это не стадия основного этапа. У клуба уже есть преимущество в два мяча, поэтому сыграем на ожидании голов только от одной из команд.

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.13.

Прогноз: Более рискованная ставка будет заключаться в ожидании тотала меньше трех мячей в матче. Сохраним интригу в этом поединке.

Ставка: Тотал меньше 3 мячей в поединке за 2.67.