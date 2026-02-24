После поражения 1:3 в Норвегии «Интер» оказался на грани раннего вылета из Лиги Чемпионов. Во вторник на «Сан-Сиро» миланцам необходимо отыгрывать два мяча против дерзкого «Будё-Глимт», который уже не раз переписывал историю в нынешнем розыгрыше. Для хозяев это вечер проверки статуса, для гостей — шанс закрепить сенсацию и выйти в 1/8 финала. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:45 Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Луис Энрике, Биссек, Аканджи, Бастони, Димарко, Фраттези, Зелиньский, Барелла, Эспозито, Тюрам.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сьёвольд, Бьертуфт, Гундерсен, Бьеркан, Эвьен, Берг, Брунстад Фет, Бломберг, Хёг, Хауге.

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Алехандро Эрнандес (Испания); ассистенты: Хосе Наранхо, Диего Санчес Рохо (оба — Испания); VAR — Карлос дель Серро Гранде (Испания); ассистент VAR — Гильермо Куадра Фернандес (Испания); четвёртый арбитр — Хосе Луис Мунуэра (Испания).

«Интер»

Первый матч на «Аспмире» обнажил уязвимости миланцев. Команда Кристиана Киву не справилась с интенсивностью соперника, быстрым движением мяча и давлением на синтетике. Несмотря на быстрый ответ Франческо Пио Эспозито на гол Сондре Фета, после перерыва «Интер» позволил «Будё» диктовать условия и пропустил ещё дважды.

В целом еврокампания «нерадзурри» складывается неровно. После четырёх побед на старте общего этапа последовала серия из трёх поражений, и выход в плей-офф оказался куда более сложным, чем ожидалось. При этом в двухматчевых противостояниях «Интер» традиционно чувствует себя уверенно, 10 побед в 16 последних дуэлях Лиги чемпионов без учёта финалов.

Дополнительной проблемой стала травма Лаутаро Мартинеса. Капитан пропустит ответную игру, и без его 25 голов в турнире за карьеру атакующая линия выглядит менее грозно. Зато в Серии А миланцы идут на серии из семи побед и после успеха в Лечче (2:0) уверенно лидируют в таблице. Вопрос в том, смогут ли они перенести внутреннюю стабильность на европейскую арену и выиграть минимум в два мяча.

«Будё-Глимт»

Норвежский клуб продолжает удивлять всю Европу. Завершив общий этап за пределами топ-16, «Будё» всё же зацепился за плей-офф и уже выдал несколько громких результатов. Победы над «Манчестер Сити» и «Атлетико», а теперь и успех в матче с «Интером» сделали команду Кьетиля Кнутсена одной из главных историй сезона.

Первая встреча показала зрелость и хладнокровие гостей. «Будё» не только выдержал давление, но и дважды воспользовался своими шансами после перерыва. Йенс Петтер Хауге и Каспер Хёг вновь подтвердили статус ключевых фигур в атаке, а организованность в переходных фазах позволила контролировать темп.

Тем не менее, выезд в Милан — всегда испытание. В Лиге чемпионов норвежцы выиграли лишь один из четырёх гостевых матчей, уступив трижды. Чтобы пройти дальше, им достаточно не проиграть крупно, но удержать преимущество на «Сан-Сиро» будет крайне сложно. «Будё» уже доказал, что никого не боится, и теперь ему предстоит выдержать давление ещё одного большого европейского стадиона.

