Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказал мнение, что покрытие футбольного поля в Норвегии стало причиной трудностей для «Интера» в матче против «Буде-Глимт».

Фабио Капелло globallookpress.com

«Интеру» было очень тяжело играть на этом поле. Мы ни разу не видели смены покрытия. Было очевидно, что им трудно. На «Сан-Сиро», на обычном поле, все будет совершенно по-другому. У «Интера» по-прежнему лучшие шансы на выход в следующий раунд«, — цитирует Капелло журналист Даниеле Мари.

Напомним, что в первом стыковом матче Лиги чемпионов «Интер» уступил «Буде-Глимт» со счетом 1:3. Ответная игра запланирована на 24 февраля.