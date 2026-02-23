24 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» Мадрид и «Брюгге». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Атлетико — Брюгге с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Атлетико»

Турнирное положение: после 25 туров «Атлетико» Мадрид идет на четвертой строчке в таблице Примеры с 48 очками.

Последние матчи: первая встреча команд получилась несколько неожиданной для «Атлетико» Мадрид. Команда повела со счетом 2:0 после голов Альвареса с пенальти и Лукмана в первом тайме, но после перерыва пропустила два мяча, потом снова вышла вперед, но не удеражала победу, пропустив на 89-й минуте.

В Примере был обыгран на своем поле «Эспаньол» (4:2), а ранее случилось поражение в гостях от «Райо Вальекано» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Барриос (п), Гонсалес (п).

Состояние команды: весь сезон подопечные Диего Симеоне выступают очень неровно. чередуя удачные и неудачные поединки. Аргентинец скандалит с новым руководством и, скорее всего, для него это последний сезон в «Атлетико». В чемпионате можно давно уже забыть о золоте, фактически шансы остаются только в ЛЧ.

«Брюгге»

Турнирное положение: после 26 матчей «Брюгге» занимает третье место в чемпионате Бельгии с 53 очками.

Последние матчи: против мадридского «Атлетико» бельгийцы проявили характер, дважды отыгрываясь по ходу матча. Сначала после 0:2 и первого тайма, а затем после 2:3, сравняв счет в самом конце. Мячи забивали Оньедика, Тресольди и Тциолис.

В национальном чемпионате «Брюгге» дома переиграл «Левен» (2:1), а до этого в гостях «Серкль Брюгге» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Рейс (п), Сандра (п), дисквалифицирован — Оньедика (п).

Состояние команды: первая игра получилась для «Брюгге» довольно неплохой, команда хоть и выглядела хуже, но смогла не проиграть и теперь у нее остаются шансы в Мадриде на положительный результат. Сам же сезон для «Брюгге» получается не очень удачным, а работа хорвата Ивана Леко вызывает немало вопросов на посту главного тренера.

Статистика для ставок

Первая игра в Мадриде завершилась вничью со счетом 3:3

В 2022 году команды встречали на групповом этапе ЛЧ, и тогда «Брюгге» выиграл дома (2:0), а в гостях была ничья (0:0)

В 2018 году также в группе ЛЧ «Атлетико» победил на своем поле (3:1), а на выезде счет был ничейный (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 1,35, а на «Брюгге» — 7,8, ничью букмекеры оценивают в 6,2.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,73, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,13.

Прогноз: в матче чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:2) Симеоне выставил сильнейший состав, полностью уверенный в предстоящей победе в ЛЧ против «Брюгге». Игроки получили заряд положительных эмоций, потерь особых у хозяев нет в отличие от гостей, поэтому на «Брюгге» обрушатся атаки с первых минут.

Основная ставка: «Атлетико» Мадрид выиграет первый тайм за 1,80.

Прогноз: также можно попробовать еще один более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа хозяев плюс тотал больше 3,5 за 2,70.