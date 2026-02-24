После огненной ничьей 3:3 в Бельгии интрига в противостоянии «Атлетико» и «Брюгге» закручена до предела. Во вторник в Мадриде командам предстоит начать всё заново, один точный удар может решить судьбу путёвки в 1/8 финала. У «матрасников» — фактор своего поля и опыт больших еврокубковых вечеров, у гостей — смелость и вера, укреплённая результатом первого матча. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21' Сёрлот оказался в офсайде в момент заброса Руджери.

20' Форбс с правого фланга пытался через стенку обострить атаку, Руджери всё читает.

18' Ветлесен с левой бил из отличной позиции в штрафной, Ганцко головой отразил удар! Не факт, что Облак контролировал ситуацию.

16' Мехеле отлично сыграл в отборе против Симеоне у лицевой линии, даже угловой «Атлетико» не заработал.

14' Тюрпен пообщался с помощниками, пенальти точно не будет.

13' Коке прострелил во вратарскую, Симеоне коснулся мяча и упал на газон после контакта с вратарём! Но, кажется, приукрасил своё падение игрок «Атлетико» — арбитр пока что не реагирует.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 0 Угловые удары 1 1 Фолы 1

11' Руджери навешивал с левого фланга, защитники «Брюгге» не дали пробить Сёрлоту.

09' Станкович пробил из-за штрафной, прямо в руки Облаку.

08' Баэна подобрал мяч после отскока в штрафной, но с полулёта пробил мимо ближней девятки.

07' Форбс с правого фланга пытался отдать в центр штрафной, Руджери перехватил.

05' Не получилось момента после розыгрыша углового, Облак вовремя вышел и забрал мяч.

03' Угловой заработали гости.

01' «Брюгге» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 В Мадриде сегодня 17 градусов и солнечно — идеальная погода для лучшего европейского футбола.

«Метополитано» до матча uefa.com

20:30 Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери, Коке, Симеоне, Кардозо, Альварес, Сёрлот, Баэна.

«Брюгге»: Миньоле, Саббе, Ордоньес, Мехеле, Сейс, Дзолис, Ванакен, Ветлесен, Станкович, Трезольди, Форбс.

20:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Клеман Тюрпен (Франция). Ассистенты: Николя Данос (Франция), Бенжамен Пажес (Франция). ВАР —Жером Бризар (Франция). Ассистент ВАР — Пол ван Букел (Нидерланды). четвёртый арбитр — Эрик Вателье (Франция).

«Атлетико»

Групповой этап у мадридцев получился неровным, 13 очков в восьми турах и лишь место в зоне стыков. Четыре победы, одна ничья и три поражения — набор, который отражает сезон команды Диего Симеоне, у которой всплески качества чередуются с провалами. В Бельгии это проявилось максимально наглядно, три забитых, но и три пропущенных мяча.

При этом домашний фактор остаётся главным козырем. В текущей еврокампании «Атлетико» выиграл три из четырёх матчей на «Метрополитано», и именно в родных стенах команда чаще демонстрирует привычную для себя плотность. В плей-офф Лиги чемпионов Симеоне традиционно делает ставку на интенсивность без мяча и хладнокровие в ключевые отрезки.

Однако стабильности по-прежнему не хватает. В последних пяти матчах во всех турнирах у мадридцев лишь две победы. Да, в чемпионате удалось обыграть «Эспаньол» со счётом 4:2, но даже там «Атлетико» позволял сопернику возвращаться в игру. Вопрос перед ответной встречей один, смогут ли хозяева сыграть прагматично и без привычных качелей?

«Брюгге»

Бельгийцы завершили общий этап на 19-й позиции, набрав 10 очков, и уже тогда выглядели командой с ярко выраженным атакующим потенциалом и проблемами в обороне. Разница мячей это подтверждает, 15 забитых при 17 пропущенных. Первый матч с «Атлетико» полностью вписался в этот сценарий.

В Брюгге команда дважды отыгрывалась и показала характер. Быстрые переходы, активные фланги и смелость в завершении позволили сохранить равенство перед ответной игрой. Такой футбол придаёт уверенности, особенно если учитывать, что в последних пяти встречах во всех турнирах у бельгийцев три победы.

Но выездная статистика в Европе настораживает — всего одна победа и три поражения в четырёх гостевых матчах нынешней Лиги чемпионов. В Мадриде придётся сыграть практически идеально, компактно в обороне и предельно эффективно впереди. При этом ничья с большим количеством голов вновь может перевести противостояние в дополнительное время, а значит, цена каждой ошибки будет максимальной.

