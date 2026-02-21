прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.75

22 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Вердер». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Санкт-Паули — Вердер с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» борются за выживание в элитарном дивизионе. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» разгромно уступили «Байеру» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). А вот еще один поединок с «Байером» завершился зычной коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Пираты» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команде крайне натужно дается набор очков.

Причем «Санкт-Паули» традиционно неудачно противостоит «музыкантам». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» сражаются за сохранение прописки в Бундеслиге. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на один балл отстает от 15 строчки. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Музыканты» уступили «Баварии» (0:3).

До того команда уступила «Фрайбургу» (0:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть кризисную гладбахскую «Боруссию» (1:1).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась одним забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Музыканты» падают все ниже и ниже. Команда уступила в двух своих последних матчах и законно свалилась в опасную зону.

При этом «Вердер» в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч. Да и голы в последних матчах даются команде крайне натужно.

Зато команда уже 5 лет не проигрывает «Санкт-Паули». Вот и в этом поединке «музыканты» постараются и конкурента одолеть, и из опасной зоны выбраться.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Санкт-Паули» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

Прогноз: «Вердер» намерен выбраться из опасной зоны, к тому же традиционно успешно противостоит «пиратам».

Ставка: Победа «Вердера» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00

