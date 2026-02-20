прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.35

21 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Райо Вальекано с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 4 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетикос» одолели «Мальорку» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Атлетико» (1:0). А вот еще один поединок с «матрасниками» завершился коллизией (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бетис» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бетикос» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Бетис» традиционно сложно противостоит «Райо Вальекано». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к первой четверке. «Бетикос» уж точно не собираются терять драгоценные очки в матче с представителем нижней части турнирной таблицы.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» сражаются за выживание в Ла Лиге. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Райо Вальекано» на один пункт оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» сумели одолеть «Атлетико» (3:0).

До того команда потерпела поражение от мадридского «Реала» (1:2). А вот чуть ранее она уступила «Осасуне» (1:3).

При этом «Райо Вальекано» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» только-только прервали свой четырехматчевый пораженческий сериал. Да и проблемы с реализацией пока никуда не испарились.

При этом «Райо Вальекано» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато «Бетису» команда не проигрывает уже 2 с половиной года.

Команда в трех последних очных поединках подписывала мировую с «бетикос». Вот и в нынешней диспозиции «пчелы» постараются зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пчелы» постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Пчелы» до последней виктории уступили 4 раза кряду

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Бетис» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.88.

Прогноз: «Бетикос» мотивированы подтянуться к зоне Лиги чемпионов, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости забивают с огромной натугой, да и вообще, нынче пребывают не в лучших кондициях.

Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.19