прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.15

21 февраля в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» ведут погоню за «Арсеналом» и за первым местом в турнирной таблице английского чемпионата.

В настоящий момент коллектив из Манчестера располагается на второй строчке и имеет в своём активе 53 зачетных балла.

«Голубые» уже провели 26 матчей в текущем сезоне и имеют крайне положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 54:24.

Последние матчи: на прошлых выходных манчестерцы без особых проблем прошли «Солфорд» (2:0) в Кубке Англии.

До этого же манчестерский коллектив переиграл «Фулхэм» (3:0) и «Ливерпуль» (2:1) в АПЛ.

Только перед этим «Манчестер Сити» потерял очки, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Не сыграют: травмированы Матео Ковачич, Йошко Гвардиол и Жереми Доку.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола намерены наверстать упущенное и перегнать «Арсенал» в турнирной таблице. Играть еще много, но «Манчестер Сити» уже нельзя терять очки, поскольку отставание уже и так приличное.

Также «Манчестер Сити» продолжает продолжает борьбу в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги. Команда до сих пор борется за все трофеи.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже особо ни за что не борется в текущем сезоне английского чемпионата.

«Сороки» сейчас имеют в своем активе 36 очков и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне коллектив из Ньюкасла 37 раз поразил ворота соперника и столько же раз пропустил.

Последние матчи: среди недели «черно-белые» разгромили «Карабах» (6:1) в матче Лиги чемпионов.

На прошлых выходных же «Ньюкасл» переиграл «Астон Виллу» (3:1) и пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

В чемпионате же подопечные Эдди Хау победили «Тоттенхэм» (2:1), но проиграли «Брентфорду» (2:3).

Состояние команды: в этом сезоне «Ньюкасл» крайне нестабилен. Он может дать бой топ-командам, но при этом проиграть аутсайдеров. Поэтому у команды и такое место в турнирной таблице.

«Ньюкасл» тоже еще борется за Кубок страны и Лигу чемпионов. Именно на эти турниры команда и может сделать ставку.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл 4 последних матча

«Ньюкасл» выиграл 3 последних матча

В последнем очном матче «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.20, а победа «Ньюкасла» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: «Манчестер Сити» Сильнее и ему нужна победа, поэтому должен брать три очка.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1,5 за 2.15.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05.