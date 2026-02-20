прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.15

21 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Локомотив с коэффициентом для ставки за 3.15.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за чемпионский титул. Команда на текущий момент находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом ЦСКА на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Армейцы» сумели одолеть «Ростов» (3:1).

До того команда в серии пенальти переиграла «Зенит». А вот поединок с «Динамо» завершился коллизией в послематчевой лотерее.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ЦСКА забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Армейцы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем ЦСКА традиционно неудачно противостоит «Локомотиву». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Армейцы» не забивали в ворота «Локомотива» в двух последних очных поединках, и явно мотивированы прервать эту неприятную серию.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места. Команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Локомотив» на 3 пункта отстает от лидера чемпионата. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не сумели одолеть «Пюник» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Динамо» Самарканд (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Елимаю» (2:0).

При этом «Локомотив» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Железнодорожники» весьма стабильны в плане результатов. До последней ничьей команда победила 5 раз кряду.

При этом «Локомотив» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в зимних спаррингах подопечные Михаила Галактионова выглядят симпатично.

Команда в двух последних очных встречах не уступила «армейцам». Да и уход в стан ЦСКА капитана Дмитрия Баринова станет дополнительным катализатором интриги.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В команде Галактионова уж точно есть кому забивать.

Статистика для ставок

«Железнодорожники» в среднем забивают 2 гола за матч

«Локомотив» в 2 последних очных поединках не уступил «армейцам»

ЦСКА не проигрывал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ЦСКА в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.88.

Прогноз: «Локомотив» шикарно выглядит в зимних спаррингах, и явно сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно постараются преуспеть в созидательном плане.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20