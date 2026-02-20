21 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Локомотив с коэффициентом для ставки за 3.15.
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за чемпионский титул. Команда на текущий момент находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом ЦСКА на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Армейцы» сумели одолеть «Ростов» (3:1).
До того команда в серии пенальти переиграла «Зенит». А вот поединок с «Динамо» завершился коллизией в послематчевой лотерее.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ЦСКА забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Армейцы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Причем ЦСКА традиционно неудачно противостоит «Локомотиву». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Армейцы» не забивали в ворота «Локомотива» в двух последних очных поединках, и явно мотивированы прервать эту неприятную серию.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места. Команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Локомотив» на 3 пункта отстает от лидера чемпионата. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» не сумели одолеть «Пюник» (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Динамо» Самарканд (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Елимаю» (2:0).
При этом «Локомотив» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» весьма стабильны в плане результатов. До последней ничьей команда победила 5 раз кряду.
При этом «Локомотив» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в зимних спаррингах подопечные Михаила Галактионова выглядят симпатично.
Команда в двух последних очных встречах не уступила «армейцам». Да и уход в стан ЦСКА капитана Дмитрия Баринова станет дополнительным катализатором интриги.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В команде Галактионова уж точно есть кому забивать.
Статистика для ставок
- «Железнодорожники» в среднем забивают 2 гола за матч
- «Локомотив» в 2 последних очных поединках не уступил «армейцам»
- ЦСКА не проигрывал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ЦСКА в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.88.
Прогноз: «Локомотив» шикарно выглядит в зимних спаррингах, и явно сразу активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно постараются преуспеть в созидательном плане.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20