прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

21 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кельн — Хоффенхайм с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» бьются за выживание в элите. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Кельн» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» были биты «Штутгартом» (1:3).

До того команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (1:2). Зато поединок с «Вольфсбургом» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кельн» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Исак Йоханнесссон, Линтон Майна — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Козлы» несколько приуныли в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Кельн» традиционно успешно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. «Козлы» уж точно будут активно атаковать.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» на 3 пункта оторвался от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» сумели одолеть «Фрайбург» (3:0).

До того команда была разбита «Баварией» (1:5). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Унионом» (3:1).

При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бернардо, Тим Лемперле — травмированы.

Состояние команды: «Деревенские» в последних матчах выглядели довольно выгодно. Команда закрепилась в группе лидеров.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «Кельн» команда не может одолеть уже 2 с половиной года.

Привычно эффективен Андрей Крамарич. Опытнейший хорват уже успел настрелять 9 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Деревенские» постараются преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Козлы» уступили в 2 своих последних поединках

«Хоффенхайм» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Кельн» уже 2 с половиной года не проигрывает «Хоффенхайму»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.25.

Прогноз: «Деревенские» мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче выглядят симпатично, да и «козлы» уступили в двух своих последних поединках.

2.12 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.36 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 2.36