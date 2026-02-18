Польская «Ягеллония» сыграет против итальянской «Фиорентины» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Ягеллония — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Ягеллония»
Путь в плей-офф: «Ягеллония» вышла в плей-офф Лиги конференций с 17 места, набрав 9 очков. Польский коллектив в 6 матчах одержал 2 победы, сыграл 3 встречи вничью и в 1 поединке потерпел поражение. «Ягеллония» в основном этапе одержала победы над КуПСом (1:0), «Хамруном» (1:0) и сыграла вничью с АЗ (0:0), «Шкендией» (1:1), «Страсбургом» (1:1).
Последние матчи: После выступления в Лиге конференций польский коллектив провел три товарищеские встречи и три матча в рамках польского чемпионата. В рамках минувшего тура «Ягеллония» сыграла вничью с клубом «Краковия» (0:0).
Не сыграют: Дисквалификцию из-за перебора желтых карточек отбывает полузащитник Тарас Романчук. Из-за красной встречу пропустит нападающий Афимико Пулупу.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Ягеллония» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд, переиграв в чемпионате Польши «Мотор» (4:1), «Видзев» (3:1). В товарищеских матчах поляки переиграли «Чукарички» (3:0) и сыграли вничью с ЦСКА 1948 (1:1).
«Фиорентина»
Путь в плей-офф: «Фиалки» смогли обеспечить место в 1/16 финала,заняв итоговое 15 место в основном этапе Лиги конференций, одержав 3 победы и потерпев 3 поражения.
В единой лиге «Фиорентина» смогла нанести поражения киевскому «Динамо» (2:1), «Рапиду» (3:0) и «Сигме» (2:0).
Последние матчи: «Фиорентина» провела 11 матчей после завершения основного этапа Лиги конференций. «Сиреневые» в рамках 25-го тура итальянской Серии А переиграли «Комо» (2:1).
Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл ганец Тарик Лэмпти.
Состояние команды: «Фиорентина» в последних матчах чемпионата и Кубка Италии одержала всего 4 победы, 3 встречи завершила вничью и в 4 поединках потерпела поражение.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» с 15 места вышла в плей-офф Лиги конференций
- «Ягеллония» занимает 17 место вышла в плей-офф Лиги конференций
- «Фиорентина» и «Ягеллония» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Фиорентины» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа «Ягеллонии» — 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Фиорентина» в среднем за матч забивает по 2 мяча, «Ягеллония» — по 1 голу. Итальянцы и поляки вполне могут сыграть в результативный футбол, обменявшись голами друг с другом.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.