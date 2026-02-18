прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.45

19 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Бранн» и «Болонья». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бранн — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Бранн»

Турнирное положение: «Красные» сумели пролезть в плей-офф Лиги Европы. Команда финишировала на 24 месте турнирной таблицы основного раунда второго по значимости клубного турнира Старого Света.

При этом «Бранн» набрал 9 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Красные» разгромили «Одд» (6:1).

До того команда уступила «Штурму» (0:1). А вот перед этим она расписала боевой паритет с «Мидтьюлланном» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Бранн» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Красные» нынче крайне нестабильны. Команда только недавно победила впервые в текущем календарном году.

Причем «Бранн» в ноябре противостоял «Болонье». Тот поединок завершился сухим паритетом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Красные» постараются снова дать бой итальянцам.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда заняла итоговое 10 место в турнирной таблице основного раунда турнира.

Причем «Болонья» набрала 15 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Борзые» одолели «Торино» (2:1).

До того команда в серии пенальти уступила «Лацио». А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Парме» (0:1).

При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Борзые» крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Болонья» в среднем пропускает гол за матч. Зато в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Не столь яркий сезон выдает Риккардо Орсолини. На его счету значатся 7 мячей в Серии A и еще 3 в Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Статистика для ставок

«Борзые» в Лиге Европы забивают в среднем 2 гола за матч

«Бранн» до последней виктории не выигрывал с конца ноября

«Болонья» не уступила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Болонья» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Болонья» априори сильнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы забраться как можно дальше в Лиге Европы.

2.45 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Бранн» — «Болонья» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Бранн» — «Болонья» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10