18 февраля в 24-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Милан» и «Комо». Начало встречи — 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Милан — Комо с коэффициентом для ставки за 1.91.
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» идет на второй строчке в таблице Серии А, набрав 53 очка после 24-х встреч при положительной разнице мячей 40:18.
Последние матчи: в предыдущем поединке «россонери» одержали минимальную победу над «Пизой» со счетом 2:1.
До того команда обыграла «Болонью» (3:0) и разошлась миром с «Ромой» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Сантьяго Хименес, дисквалифицирован — Адриен Рабьо.
Состояние команды: «Милан» в текущем сезоне выступает солидно, проиграв только один раз в текущем сезоне, но из-за большого количества ничьих уступает идущему на первом месте «Интеру» 8 баллов.
Нет сомнений, что подопечные Массимилиано Аллегри будут до последних туров бороться за Скудетто против своих извечных соперников по миланскому дерби.
«Комо»
Турнирное положение: сейчас «Комо» занимает 7-е место с 41 баллом в турнирной таблице Серии А при разнице мячей 38:18.
Последние матчи: в предыдущем матче «ларианцы» проиграли «Фиорентине» (1:2) в домашней встрече Серии А.
До того команда обыграла «Наполи» (1:1, 6:7 по пен) в Кубке Италии и разошлась миром с «Аталантой» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Ассане Диао и Эдоардо Голданига, дисквалифицирован — Альваро Мората.
Состояние команды: «Комо» в текущем сезоне всерьез рассчитывает на то, чтобы попасть в еврокубки, но последние встречи усложняют задачу команде Сеска Фабрегаса это сделать через чемпионат.
Но есть Кубок Италии, где «ларианцы» вышли в полуфинал турнира, а оттуда можно попасть в Лигу Европы напрямую.
Статистика для ставок
- «Милан» не проигрывал на протяжении 22-х туров в Серии А
- «Комо» ни разу не выиграл в трех последних матча после 90 минут
- В матче первого круга победу одержал «Милана» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «россонери» ставки принимаются с коэффициентом 2,33. Ничья оценена в 3.40, а победа «ларианцев» — в 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются в немного различных коэффициентах — 1,91 и 1,83.
Прогноз: Матчи между командами обычно радуют голами вполне можно рассчитывать то, что на «Сан-Сиро» будет забито как минимум три мяча.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.91.
Прогноз: «Милан» играет при своих фанатах, а «Комо» пока находится в отнюдь не самой лучшей форме — «россонери» способны одержать победу при своих поклонниках.
Ставка: Победа «Милана» за 2.33.