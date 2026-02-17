прогноз на матч Серии А, ставка за 1.91

18 февраля в 24-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Милан» и «Комо». Начало встречи — 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Милан — Комо с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» идет на второй строчке в таблице Серии А, набрав 53 очка после 24-х встреч при положительной разнице мячей 40:18.

Последние матчи: в предыдущем поединке «россонери» одержали минимальную победу над «Пизой» со счетом 2:1.

До того команда обыграла «Болонью» (3:0) и разошлась миром с «Ромой» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Сантьяго Хименес, дисквалифицирован — Адриен Рабьо.

Состояние команды: «Милан» в текущем сезоне выступает солидно, проиграв только один раз в текущем сезоне, но из-за большого количества ничьих уступает идущему на первом месте «Интеру» 8 баллов.

Нет сомнений, что подопечные Массимилиано Аллегри будут до последних туров бороться за Скудетто против своих извечных соперников по миланскому дерби.

«Комо»

Турнирное положение: сейчас «Комо» занимает 7-е место с 41 баллом в турнирной таблице Серии А при разнице мячей 38:18.

Последние матчи: в предыдущем матче «ларианцы» проиграли «Фиорентине» (1:2) в домашней встрече Серии А.

До того команда обыграла «Наполи» (1:1, 6:7 по пен) в Кубке Италии и разошлась миром с «Аталантой» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Ассане Диао и Эдоардо Голданига, дисквалифицирован — Альваро Мората.

Состояние команды: «Комо» в текущем сезоне всерьез рассчитывает на то, чтобы попасть в еврокубки, но последние встречи усложняют задачу команде Сеска Фабрегаса это сделать через чемпионат.

Но есть Кубок Италии, где «ларианцы» вышли в полуфинал турнира, а оттуда можно попасть в Лигу Европы напрямую.

Статистика для ставок

«Милан» не проигрывал на протяжении 22-х туров в Серии А

«Комо» ни разу не выиграл в трех последних матча после 90 минут

В матче первого круга победу одержал «Милана» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «россонери» ставки принимаются с коэффициентом 2,33. Ничья оценена в 3.40, а победа «ларианцев» — в 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются в немного различных коэффициентах — 1,91 и 1,83.

Прогноз: Матчи между командами обычно радуют голами вполне можно рассчитывать то, что на «Сан-Сиро» будет забито как минимум три мяча.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.91.

Прогноз: «Милан» играет при своих фанатах, а «Комо» пока находится в отнюдь не самой лучшей форме — «россонери» способны одержать победу при своих поклонниках.

Ставка: Победа «Милана» за 2.33.