16 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Леванте — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» находится на предпоследнем, 19-м, месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 баллов после 23-х встреч при разнице мячей 26:40.

Последние матчи: в последнем поединке команда проиграла «Валенсии» со счетом 0:2. Несмотря на то что «Леванте» перебила соперника по количеству ударов (9 против 5), поединок был под контролем «летучих мышей».

До этого клуб уступил «Атлетику» из Бильбао со счетом 2:4 и смог заработать очки в поединке против мадридского «Атлетико», завершив встречу со счетом 0:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмирован Роджер Бруге.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Леванте» в последних пяти матчах проиграла три встречи, один матч свела вничью и одержала одну победу. Коллектив под руководством Луиша Каштру пропустил больше всех в чемпионате (40). Перспективы остаться в Ла Лиге очень туманны — до «безопасной зоны» (17-е место) семь очков разницы.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» идет на третьей строчке Ла Лиги, набрав 45 очков после 23-го тура при разнице мячей 44:26.

Последние матчи: в последнем матче «Вильярреал» проиграл «Хетафе» со счетом 1:2. По статистике, клуб выдал приличный матч, однако подвела реализация моментов.

До этого команда разгромила «Эспаньол» со счетом 4:1 и поделила очки с «Осасуной», завершив встречу со счетом 2:2.

Как итог, в последних семи поединках «Вильярреал» потерпел пять поражений, один раз сыграл вничью и добыл всего одну победу.

Не сыграют: травмированы — Альфон, Томас Парти, Хуан Фойт, Логан Коста и Пау Кабанес.

Состояние команды: спад «Вильярреала» можно списать на травмы важных игроков ротации, однако 2026 год для команды начался с двух побед к ряду, а потом сразу же пять поражений в семи матчах.

Конечно, для борьбы за чемпионство «Вильярреалу» не хватит ресурсов. «Барселона» и «Реал» оторвались на больше чем десять очков. Однако важно в данный момент не растерять преимущество, учитывая, что плотность с 3 по 5 места. Мадридский «Атлетико» сыграл свой матч в туре и в активе «матрасников» также 45 очков.

Статистика для ставок

«Вильярреал» проиграл пять из последних семи матчей

«Леванте» пропустил больше всех мячей в Ла Лиге — 40

Команды пока не играли против друг друга в сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.66 и 2.12.

Прогноз: Сыграем на победе «Вильярреала» в матче. Несмотря на игровой кризис, клуб обладает более качественным составом и, похоже, готова проснуться после зимней спячки.

1.85 Победа «Вильярреала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Леванте» — «Вильярреал» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Вильярреала» в матче за 1.85.

Прогноз: Дополнительная ставка будет заключаться в ожидании голов только одной из команд.

2.17 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Леванте» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.17.