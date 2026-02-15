16 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Урал» и «Динамо». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Урал — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.37.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» мечтают выйти в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы первой лиги.
При этом «Урал» на 5 очков опережает идущую третьей «Родину». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Шмели» одолели «Юнан Юкун» (2:0).
До того команда потерпела неудачу в матче с «Локомотивом» (2:3). А вот несколько ранее она расписала сухой паритет с АГМК.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Урал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шмели» неплохо выглядят в зимних спаррингах. Команда победила в двух матчах из четырех.
Причем «Урал» традиционно неудачно противостоит динамовцам. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» мотивированы дать бой полпреду элиты.
«Динамо»
Турнирное положение: Москвичи текущий сезон проводят неудачно. Команда на зимнюю паузу ушла на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» на 6 очков опережает зону стыков. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» переиграло «Краснодар» (1:0).
До того команда в серии пенальти одолела ЦСКА. А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Зенита» (1:2).
При этом «Динамо» в 5 своих последних поединках добыло одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Динамо» не преуспевает в зимних спаррингах. Команда пока далека от оптимальных кондиций.
При этом «Динамо» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.
Все никак не раззабивается в составе москвичей Иван Сергеев. На счету форварда пока значится лишь 7 забитых мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Динамовцы намерены добыть свою вторую победу на сборах.
Статистика для ставок
- Динамовцы не проигрывают 2 матча подряд
- «Урал» победил 2 своих зимних спаррингах из четырех
- «Динамо» уже без малого 2 года не проигрывает «шмелям»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Динамо» мотивировано добыть вторую викторию на сборах, и уж точно начнет встречу максимально активно.
Москвичи имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «Урал» нынче не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.95