«Динамо» не будет церемониться с «Уралом»

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.37

16 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Урал» и «Динамо». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Урал — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» мечтают выйти в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «Урал» на 5 очков опережает идущую третьей «Родину». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Шмели» одолели «Юнан Юкун» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела неудачу в матче с «Локомотивом» (2:3). А вот несколько ранее она расписала сухой паритет с АГМК.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Урал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шмели» неплохо выглядят в зимних спаррингах. Команда победила в двух матчах из четырех.

Причем «Урал» традиционно неудачно противостоит динамовцам. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Шмели» мотивированы дать бой полпреду элиты.

«Динамо»

Турнирное положение: Москвичи текущий сезон проводят неудачно. Команда на зимнюю паузу ушла на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» на 6 очков опережает зону стыков. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» переиграло «Краснодар» (1:0).

До того команда в серии пенальти одолела ЦСКА. А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Зенита» (1:2).

При этом «Динамо» в 5 своих последних поединках добыло одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» не преуспевает в зимних спаррингах. Команда пока далека от оптимальных кондиций.

При этом «Динамо» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

Все никак не раззабивается в составе москвичей Иван Сергеев. На счету форварда пока значится лишь 7 забитых мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Динамовцы намерены добыть свою вторую победу на сборах.

Статистика для ставок

Динамовцы не проигрывают 2 матча подряд

«Урал» победил 2 своих зимних спаррингах из четырех

«Динамо» уже без малого 2 года не проигрывает «шмелям»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Динамо» мотивировано добыть вторую викторию на сборах, и уж точно начнет встречу максимально активно.

Москвичи имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «Урал» нынче не блещет стабильностью результатов.

2.37 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Урал» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.95 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Урал» — «Динамо» принесёт прибыль 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.95