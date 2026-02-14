прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.08

15 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Пахтакор». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рубин — Пахтакор с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Рубин»

Турнирное положение: «Драконы» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Рубин» на 12 очков отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Драконы» одолели «Навбахор» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно переиграла «Женис» (2:0). Плюс несколько ранее она нанесла поражение «Струге» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Рубин» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» уверенно выглядят в зимних спаррингах. Команда победила во всех четырех, пропустив в свои ворота всего однажды.

Причем «Рубин» дважды противостоял «львам». Оба очных поединка завершились подписанием мировой.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Драконы» на данном этапе выглядят предпочтительнее соперника.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Львы» минувший сезон провели неудачно. Команда заняла итоговое 2 место турнирной таблицы.

Причем «Пахтакор» на 4 очка отстал от чемпиона. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пахтакор» не смог одолеть «Оболонь» (1:1).

До того команда была бита скромным «Эпицентром» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Пелистеру» (1:0).

При этом «Пахтакор» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пахтакор» не преуспевает в зимних спаррингах. Команда пока далека от оптимальных кондиций.

При этом «Пахтакор» в среднем пропускает реже гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

«Львы» на этапе подготовки к сезону не преуспевают в плане реализации. Команде уж чересчур натужно даются победы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Узбеки постараются подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

Ташкентцы не побеждают 2 матча подряд

«Рубин» победил во всех 4 своих зимних спаррингах

Казанцы не пропускают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Рубин» нынче выглядит монолитнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно.

«Драконы» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «Пахтакор» нынче выглядит не столь выгодно.

2.08 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Рубин» — «Пахтакор» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Рубин» — «Пахтакор» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40