15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Атлетико». Начало игры — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Молнии» находятся на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 22 балла после 22-х встреч при разнице мячей 18:30.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, минимально проиграв мадридскому «Реалу» (1:2) в Ла Лиге.
До того команда потерпела поражения от «Осасуны» (1:3) и «Сельты» (0:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Вылет в Кубке Испании от «Алавеса» будто подкосил «молний», что даже команда потерпели четыре поражения кряду.
Игра на несколько фронтов не дается легко скромному мадридскому клубу, которому вполне по силам «выжить» в Примере по итогам текущего сезона, но не более.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков после 23-го тура при разнице мячей 38:18.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, разгромив «Барселону» (4:0) в Кубке Испании.
До того команда проиграла «Бетису» (1:0) в Ла Лиге и их же разгромила со счетом 5:0 в Кубке Испании.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Матрасники» нынче угодили в кризис. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.
Несмотря на не самый лучший перфоманс в чемпионате и Лиге чемпионов, «матрасники» все еще способны выиграть трофей, а если точнее — Кубок Испании, где команда Симеоне в последних матчах не оставил мокрого места от «Бетиса» и «Барселоны».
Статистика для ставок
- «Атлетико» выиграл только два матча из последних пяти
- «Райо Вальекано» проиграл четыре последних матча подряд
- Последний матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.
Прогноз: разница в уровне между соперниками очевидна, но «Райо» будет сражаться до конца при своих фанатах — вполне ожидаемо, что обе команды смогут отличиться в данной встрече
Ставка: Обе забьют — Да за 1.95.
Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке «Райо Вальекано», как минимум, не проиграет.
Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 1.93