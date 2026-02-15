«Атлетико» приезжает к «Райо Вальекано» после громкой победы 4:0 над «Барселоной» в первом полуфинале Кубка Испании, тогда как хозяева опустились в зону вылета и отчаянно нуждаются в очках. В турнирной таблице Примеры «матрасники» идут третьими, а «Райо» занимает 18-е место. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17:50 Стартовые составы команд:

«Райо Вальекано»: Баталья, Андрей Ратю, Иси, И. Ахомач, Гумбау, Де Фрутос, Фран Перес, Пача, Оскар Валентин, Лежен, Н. Менди.

«Атлетико»: Облак, Хосе Мария Хименес, Руджери, Ленгле, Молина, Родри Мендоса, Джонни Кардосо, Алекс Баэна, Нико, Сёрлот, Альмада.

«Райо Вальекано»

Прошлый сезон «Райо» завершил восьмым и вышел в Лигу конференций, где сумел добраться до плей-офф. Однако параллельно чемпионат складывается тяжело: 22 очка после 22 туров и место в зоне вылета, лишь в одном балле от спасительной 17-й строчки.

Команда Иньиго Переса проиграла три последних матча в Примере «Сельте», «Осасуне» и «Реалу». Причём после поражения 1:2 от мадридцев 1 февраля «Райо» вообще не играл, встреча с «Овьедо» была перенесена из-за непригодного поля, и теперь у клуба есть игра в запасе.

Домашняя статистика тоже не внушает оптимизма. В десяти матчах на своём поле «Райо» одержал лишь две победы, правда, проиграл всего дважды, шесть раз сыграв вничью. Проблема — нехватка результативности и стабильности в концовках.

«Атлетико Мадрид»

Команда Диего Симеоне провела один из лучших матчей сезона в четверг, разгромив «Барселону» 4:0 в первом полуфинале Кубка. Этот результат фактически открыл дорогу в финал и стал мощным эмоциональным импульсом перед дерби.

В чемпионате «Атлетико» идёт третьим, но от лидирующей «Барселоны» отстаёт уже на 13 очков, поэтому борьба за титул выглядит малореальной. Главная задача — удержаться в четвёрке, у «Вильярреала» столько же очков и матч в запасе, при этом отрыв от пятого места составляет семь баллов.

В прошлом туре Примеры «матрасники» неожиданно уступили дома «Бетису» 0:1, поэтому встреча с «Райо» — возможность сразу вернуться к победам в лиге. С учётом плотного календаря Симеоне может прибегнуть к ротации, но класс и глубина состава остаются на стороне гостей.

Очные встречи

В первом круге текущего сезона «Атлетико» обыграл «Райо» со счётом 3:2. В прошлом чемпионате матч на поле «Райо» завершился ничьей 1:1. В целом «матрасники» регулярно набирают очки в этом дерби, что добавляет им статуса фаворита и на этот раз.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.