15 февраля в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Наполи — Рома с коэффициентом для ставки за 2.95.
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанский коллектив старается защитить свой титул, но уже отстал довольно далеко.
Сейчас в активе «голубых» 49 зачетных баллов и третье место в турнирной таблице Серии А.
За 24 матча неаполитанцы смогли 36 раз поразить ворота соперника и 23 раза пропустили в свои.
Последние матчи: среди недели «партенопейцы» прекратили участие в Кубке Италии, проиграв в четвертьфинале в серии пенальти «Комо».
До этого же в чемпионате страны команда из Неаполя смогла переиграть «Дженоа» (3:2) и «Фиорентину» (2:1).
Не сыграют: травмированы в стане «маленьких ослов» Замбо Ангисса, Давид Нерес, Кевин Де Брейне, Джованни Ди Лоренцо, Бен Гилмур и Скотт Мактоминей. Дисквалифицирован Жуан Жезус.
Состояние команды: подопечные Антонио Конте пока что еще остаются в борьбе за Скудетто, но отставание от первого «Интера» составляет уже 9 очков. «Наполи» нельзя терять очки, а нужно побеждать здесь и сейчас, чтобы подбираться к лидеру.
«Наполи» уже прекратил борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Италии, поэтому может сконцентрироваться исключительно на борьбе в чемпионате.
«Рома»
Турнирное положение: «желто-красные» в этом сезоне вряд ли поборются за Скудетто, но вот за место в зоне Лиги чемпионов должны.
Команда из Рима сейчас занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 49 зачетных баллов.
У «волчиц» отличная разница забитых и пропущенных мячей в текущем сезоне — 29:14.
Последние матчи: в прошлых турах римляне победили «Кальяри» (2:0), но проиграли «Удинезе» (0:1).
До этого же «желанная» сыграла вничью с «Панатинаикосом» (1:1) в Лиге Европы и «Миланом» (1:1) в Серии А.
Не сыграют: в лазарете Артем Довбик, Стефан Эль-Шаарави, Марио Эрмосо, Эван Фергюсон и Ману Коне.
Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини стараются навязать борьбу лидерам, но пока что борются только за топ-4. Именно это и является целью «Ромы» на сезон — попадание в Лигу чемпионов.
Также «Рома» вполне может достойно выступить в Лиге Европы, ведь там соперники не настолько хороши, как в Лиге чемпионов или Серии А.
Статистика для ставок
- «Рома» выиграла только 1 из последних 4 матчей
- «Наполи» выиграл 2 из последних 5 матчей
- В последнем очном матче «Наполи» победил «Рому» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.95, а победа «Ромы» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.50 и 1.53.
Прогноз: команды примерно равны, поэтому вполне могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 2.95.
Прогноз: в последнее время команды забивают, поэтому вполне могут обменяться забитыми мячами.
Ставка: обе забьют за 2.03.