15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Валенсия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.64.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в элите.  Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» на 5 очков отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Лягушки» были биты «Атлетиком» (2:4).

До того команда расписала мировую с «Атлетико» (0:0).  А вот поединок с «Эльче» принес ей натужный успех (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Леванте» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Алан Маттурро — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Лягушки» нынче крайне нестабильны в плане результатов.  Команда чередует редкие успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Валенсии».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки.  Вот только «Валенсию» они не могут победить уже без малого 5 лет.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за сохранение прописки в Ла Лиге.  Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на один пункт опережает зону вылета.  При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Летучие мыши» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

До того команда была бита «Атлетиком» (1:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бетиса» (1:2).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Муктар Диакаби — травмирован.  Хосе Копете — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последнее время выглядели убого.  Команда уступили в 3 последних поединках.

При этом «Валенсия» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.  А вот лазарет «летучих мышей» все никак не опустеет.

Команда в двух последних очных поединках не пропускала от «Леванте».  Да и в нынешней диспозиции «летучие мыши» намерены оторваться от опасной зоны.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  Наверняка свое веское слово скажет Уго Дуро, отличившийся 7 забитыми мячами в чемпионате.

Статистика для ставок

  • «Летучие мыши» в 2 последних очных поединках не пропускали от «Леванте»
  • «Валенсия» уступила в 3 своих последних поединках
  • «Валенсия» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.79.

Прогноз: «Летучие мыши» мотивированы оторваться от опасной зоны, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют вполне-себе качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «лягушкам».

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.33