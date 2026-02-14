прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.64

15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Валенсия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.64.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» бьются за выживание в элите. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» на 5 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» были биты «Атлетиком» (2:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расписала мировую с «Атлетико» (0:0). А вот поединок с «Эльче» принес ей натужный успех (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Леванте» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Алан Маттурро — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Лягушки» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда чередует редкие успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Валенсии». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только «Валенсию» они не могут победить уже без малого 5 лет.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на один пункт опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

До того команда была бита «Атлетиком» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бетиса» (1:2).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Муктар Диакаби — травмирован. Хосе Копете — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последнее время выглядели убого. Команда уступили в 3 последних поединках.

При этом «Валенсия» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот лазарет «летучих мышей» все никак не опустеет.

Команда в двух последних очных поединках не пропускала от «Леванте». Да и в нынешней диспозиции «летучие мыши» намерены оторваться от опасной зоны.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское слово скажет Уго Дуро, отличившийся 7 забитыми мячами в чемпионате.

Статистика для ставок

«Летучие мыши» в 2 последних очных поединках не пропускали от «Леванте»

«Валенсия» уступила в 3 своих последних поединках

«Валенсия» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.99 и 1.79.

Прогноз: «Летучие мыши» мотивированы оторваться от опасной зоны, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют вполне-себе качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «лягушкам».

2.64 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.64 на матч «Леванте» — «Валенсия» позволит вывести на карту выигрыш 1640₽, общая выплата — 2640₽

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.33 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Леванте» — «Валенсия» принесёт чистый выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Ничья за 3.33