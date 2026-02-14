15 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Тулуза». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гавр — Тулуза с коэффициентом для ставки за 2.22.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» бьются за выживание в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Гавр» на 9 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» одолели «Страсбург» (2:1).
До того команда была бита «Лансом» (0:1). А вот поединок с «Монако» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гавр» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда намерена закрепиться на экваторе турнирной таблицы.
Причем «Гавр» традиционно сложно противостоит «Тулузе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Строптивые «небесные» уж точно не собираются лишь обороняться.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиалки» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Тулуза» на один балл отстает от первой шестерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Анже» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Амьену» (1:0). А вот чуть ранее она не сумела одолеть кризисный «Осер» (0:0).
При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Франк Магри, Алексис Восса — травмированы.
Состояние команды: «Фиалки» в последних матчах выглядели вполне выгодно. Команда до последней коллизии не пропускала трижды кряду.
При этом «Тулуза» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот лазарет «фиалок» все никак не опустеет.
Команда уже без малого два года не проигрывает «Гавру». Да и в нынешней диспозиции «фиалки» не должны допустить осечки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское слово скажет Янн Гбохо, пока отличившийся 6 голами в чемпионате.
Статистика для ставок
- «Фиалки» до последнего поражения не пропускали трижды кряду
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Гавр» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.
Прогноз: «Фиалки» мотивированы запрыгнуть в первую шестерку, и явно будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют вполне-себе качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «Гавру».
Ставка: Победа «Тулузы» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20