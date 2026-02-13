прогноз на матч Серии А, ставка за 3.30

14 февраля в рамках 25-го тура итальянской Серии А сыграют «Лацио» и «Аталанта». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Лацио — Аталанта с коэффициентом для ставки за 3.30.

«Лацио»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе после 24-х туров. «Лацио» отстает от зоны еврокубков на 8 баллов.

Дома команда играет чуть лучше, чем в гостях. «Лацио» сумел набрать 19 очков из 36-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю также 8-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2), а до этого «Лацио» одержал победу над «Дженоа» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+10-й минуте.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах команда проиграла только «Комо» (0:3), а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот отрезок «Лацио» сумел забить 6 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Романьоли (перебор желтых карточек), Башич, Жиго, Лаццари и Цакканьи (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лацио» продолжает бороться за зону еврокубков, но команда все дальше и дальше от них. Им стоит чаще побеждать, чтобы вернуться в гонку за топ-6.

В последних 3-х очных встречах «Лацио» ни разу не проиграл «Аталанте», дважды сыграл вничью и однажды победил. Получится ли на сей раз набрать важные очки? Большой вопрос...

«Аталанта»

Турнирное положение: После 24-х туров команда из Бергамо располагается на 7-й позиции в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Аталанта» отстает от топ-6 всего на два балла.

При этом, в гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 11-е место в лиге. «Аталанта» набрала 14 очков из 33-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Кремонезе» со счетом 2:1, забив победный гол на 25-й минуте. До этого «Аталанта» разгромила «Ювентус» (3:0) в Кубке Италии.

У команды продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период «Аталанта» победила 5 раз при 2-х ничейных результатах.

Состояние команды: У «Аталанты» есть все шансы попасть в топ-6. К примеру, команда из Бергамо может спокойно подвинут «Комо» с 6-й строчки, но для этого нужно продолжать набирать очки.

У команды есть нападающий Никола Крстович, который в последних матчах довольно результативен. За 20 встреч форвард забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Лацио» проиграл только 1 раз

У «Аталанты» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 7 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа «Лацио» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Аталанта» даст бой «Лацио» на чужом поле.

3.30 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Лацио» — «Аталанта» принесёт прибыль 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Ничья за 3.30.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Команды забьют хотя-бы по одному голу.

1.85 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Лацио» — «Аталанта» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Обе забьют за 1.85.