прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.10

14 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хоффенхайм — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» проводят весьма продуктивный сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» на 6 зачетных баллов отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» были разбиты «Баварией» (1:5).

До того команда уверенно одолела «Унион» (3:1). Да и поединок с «Вердером» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Деревенские» нынче находятся в довольно приличных кондициях. До последней коллизии команда победила 5 раз подряд.

Причем «Хоффенхайм» традиционно неудачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Деревенские» твердо намерены закрепиться в тройке лидеров.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 6 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» в серии пенальти одолели «Герту».

До того команда сумела одолеть «Вердер» (1:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Штутгарту».

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче выглядят довольно прилично. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.

При этом «Фрайбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам вполне-себе качественный.

«Бразильцы из Брайсгау» не проигрывают «Хоффенхайму» уже 4 года. Вот и в нынешней диспозиции команда намерена разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Деревенские» в среднем забивают 2 гола за матч

«Фрайбург» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Хоффенхайм» уже года не побеждает «Фрайбург»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.09, а победа оппонента — в скромные 4.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.21.

Прогноз: «Бразильцы из Брайсгау» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, да и оппонент еще вряд ли отошел от последней коллизии.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Хоффенхайму».

Ставка: «Фрайбург» не проиграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

