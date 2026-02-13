14 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Вильярреал». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хетафе — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 2.33.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Хетафе»

Турнирное положение: «Горожане» ходят в середняках лиги.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» на 4 очка оторвался от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Горожане» обыграли «Алавес» (2:0).

До того команда расписала мировую с «Сельтой» (0:0).  Да и поединок с «Жироной» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Хетафе» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горожане» нынче выглядят довольно монолитно.  Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Причем «Хетафе» традиционно неудачно противостоит «желтой субмарине».  В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Горожане» не пропускали в двух своих последних поединках.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» нынешний сезон проводят довольно продуктивно.  Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» лишь по дополнительным показателям уступает идущему третьим «Атлетико».  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Подводники» переиграли «Эспаньол» (4:1).

До того команда не сумела одолеть «Осасуну» (2:2).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Байера» (0:3).

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Подводники» несколько улучшили свои результаты.  Команда не проигрывает 2 матча подряд.

При этом «Вильярреал» в среднем пропускает один мяч за матч.  А вот «горожан» команда обыграла в двух последних очных встречах.

«Подводники» твердо намерены подняться в тройку.  Да и кадровый ресурс для этого у «желтой субмарины» вполне достаточный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно.  «Подводники» постараются поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

  • «Вильярреал» не уступил в 2 своих последних поединках
  • «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч
  • «Подводники» одолели «горожан» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Подводники» мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «горожане» забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40