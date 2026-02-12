13 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Майнц». Начало встречи — 22:30 мск.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: сейчас «Боруссия» Д занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 48 очками.

Последние матчи: в 21-м туре команда Нико Ковача в гостях переиграла «Вольфсбург» со счетом 2:1. Игра получилась не самой простой, на протяжении большей части игрового времени был ничейный исход и только в конце встречи Гирасси забил победный гол. Первый мяч на счету Брандта.

Ранее была победа дома над «Хайденхаймом» (3:2) и поражение дома в ЛЧ от «Интера» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Джан (з), Забитцер (п), Коуту (п), дисквалифицирован — Шлоттербек (з).

Состояние команды: сейчас «Боруссия» Дортмунд чуть ли не единственная команда в Германии, способная составить конкуренцию «Баварии» в борьбе за золото. Ковачу удалось сколотить на удивление прочный, управляемый и главное боеспособный коллектив.

«Майнц»

Турнирное положение: после 21-го тура «Майнц» располагается на 14-м месте в таблице Бундеслиги с 21 очком.

Последние матчи: домашняя игра против «Аугсбурга» (2:0) получилась неплохой для «Майнца». Уже на 8-й минуте лучший игрок «карнавальщиков» Надим Амири реализовал 11-метровый, он же на 80-й минуте удвоил с «точки» преимущество. Вообще, игра проходила под диктовку «Майнца»

До этого был гостевой успех с «РБ Лейпцигом» (2:1) и победа на своем поле над «Вольфсбургом» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Центнер (в), Даль (з), Каки (з), Холлербах (н), Ханш-Ольсен (з).

Состояние команды: дружина Урса Фишера подходит к этой встрече с серией из трех побед кряду в отличном настроении. Единственное, что омрачает, это тяжелая травма ведущего нападающего Холлербаха. Вообще, «Майнц» при скромном составе занимает свое место в таблице Бундеслиге.

Статистика для ставок

В первом круге «Майнц» проиграл дома со счетом 0:2

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:1

В позапрошлом сезоне «Майнц» был сильнее на своем поле (3:0), а на выезде сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Боруссии» Д дают 1,60, а на «Майнц» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,37, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.

Прогноз: хозяева будут иметь ввиду предстоящую через несколько дней игру в Лиге чемпионов против «Аталанты», которая точно важнее и вряд ли будут играть с максимальной самоотдачей, постараясь взять три очка «малой кровью». Атакующий потенциал гостей без Холлербаха тоже снизился, поэтому не стоит ждать много голов.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,86.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант.

Дополнительная ставка: победа гостей с форой +1 за 1,90.