Дортмунд врывается в очередной тур Бундеслиги в статусе преследователя, который наконец почувствовал реальную гонку. Шесть очков отставания от «Баварии», тринадцать туров до финиша и серия побед — матч против «Майнца» становится возможностью усилить давление на лидера. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
40' Ещё раз угловой подаст «Боруссия».
39' Рюэрсон догнал мяч у лицевой линии и прострелил, Бац забрал мяч.
38' Видмер открылся за спину защитникам и с левой забил в дальний угол, но офсайд фиксирует арбитр. ВАР всё подтвердил.
36' Не прошла длинная передача на Силаса из глубины, Зюле выиграл борьбу.
34' Зюле решился на удар в касание из-за штрафной – сильно выше ворот.
32' Не получилось пробить после навеса с угла поля, а в атаке вторым темпом Антон нарушил правила.
31' Угловой подаст «Боруссия».
29' Гирасси упал в борьбе за мяч с двумя защитниками, на пенальти момент не тянет.
27' Потульский вышел у «Майнца» вместо Белля.
26' Снова на газоне Белль, тяжело ему продолжать игру.
24' Зюле получил жёлтую карточку за фол на Белле.
22' Нмеча пытался пробросить мяч мимо защитника и упал на газон, арбитр нарушение не фиксирует.
21' Силас получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной, но с правой пробил мимо дальнего угла. Опасный был момент, пусть и нападающий, возможно, был в офсайде.
20' Видмер навесил в штрафную, защита «Боруссии» справилась
18' Уверенно контролирует игру «Боруссия», держат мяч на своей половине поля хозяева.
16' Фолит в атаке Белль, Антону досталось локтем по лицу.
15' ГООООООЛ! Второй забивает «Боруссия»! Гирасси пытался выйти на позицию для удара, мяч отскочил направо к Рюэрсону, тот снова навесил на дальнюю, а Байер головой с острого угла отправил мяч в ворота с рикошетом от вратаря. 2:0!
12' Сано забросил мяч вперёд, Зюле контролировал ситуацию и спокойно скинул на Кобеля.
10' ГООООООЛ! Впереди «Боруссия»! Рюэрсон навесил на дальнюю штангу, Гирасии выпрыгнул выше всех и головой мощно пробил в угол. 1:0!
09' Видмер снёс Байера на углу своей штрафной, жёлтая карточка.
07' Амири пытался отдать передачу вразрез, справилась защита «Боруссии».
05' Нмеча забросил в штрафную, мяч не дошёл до Гирасси.
03' Гирасии упал в штрафной, арбитр пока что не реагирует.
02' Ли в касание бил из штрафной после скидки Тица, Кобель спас!
01' «Майнц» начал с центра, поехали!
До матча
22:30 Близко к нулю градусов сегодня в Дортмунде, даже снег возможен по ходу игры.
22:20 Стартовые составы команд:
«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Зюле, Антон, Бенсебаини, Райерсон, Беллингем, Свенссон, Брандт, Нмеча, Байер, Гирасси.
«Майнц»: Бац, Кор, Белль, Пош, Видмер, Сано, Ли, Да Коста, Амири, Силас, Тиц.
22:10 Судейская бригада матча: Тобиас Вельц — главный арбитр; ассистенты — Мартин Томсен и Патрик Кессель; четвёртый арбитр — Роберт Шрёдер; VAR — Сёрен Шторкс; ассистент VAR — Фредерик Ассмут.
«Боруссия Дортмунд»
Команда Нико Ковача постепенно превращается из нестабильного претендента в расчетливого хищника. Победа 2:1 в Вольфсбурге стала очередным примером того, что «Боруссия» научилась выигрывать матчи в концовках. Серу Гирасси отличился на 87-й минуте, а в 2026 году дортмундцы регулярно вырывают очки в финальных отрезках.
В таблице «Боруссия» идет второй с 48 очками после 21 тура. Победа в этом туре временно сократит разрыв до трех баллов и перенесет психологическое давление на «Баварию». Особенно с учетом того, что дома «шмели» в этом сезоне Бундеслиги не проигрывали.
Фундаментом прогресса стала оборона, десять «сухих» матчей — лучший показатель лиги. Правда, против «Майнца» не сыграет дисквалифицированный Нико Шлоттербек, и это ослабляет центр защиты. Впрочем, Зюле, Антон и Бенсебайни готовы закрыть пробел.
«Майнц»
С приходом Урса Фишера «Майнц» буквально перезапустился. Лишь одно поражение во всех турнирах под руководством нового тренера, пять побед и четыре ничьи — команда избавилась от нервозности и стала системной.
Последний тур подтвердил тренд, 2:0 против «Аугсбурга», два точных пенальти Амири. «Майнц» поднялся на 14-е место и оторвался от зоны стыков. Разница с десятым местом всего два очка, и ещё месяц назад это выглядело фантастикой.
Но выездная статистика остается тревожной, одна победа в десяти гостевых матчах Бундеслиги, шесть поражений. Против непобежденного дома «Дортмунда» это ключевой фактор риска. Фишер строит компактную 3-5-2 с упором на плотность центра и быстрые переходы, но против столь агрессивного позиционного давления выдержать 90 минут будет сложно.
Очные встречи
В первом круге «Боруссия» победила 2:0 на выезде. Исторически Ковач комфортно чувствует себя против «Майнца», лишь одно поражение в четырнадцати тренерских встречах. При этом личное противостояние Ковача и Фишера абсолютно равное: по две победы у каждого.
