Дортмунд в погоне за «Баварией» в таблице

Дортмунд врывается в очередной тур Бундеслиги в статусе преследователя, который наконец почувствовал реальную гонку. Шесть очков отставания от «Баварии», тринадцать туров до финиша и серия побед — матч против «Майнца» становится возможностью усилить давление на лидера. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

40' Ещё раз угловой подаст «Боруссия».

39' Рюэрсон догнал мяч у лицевой линии и прострелил, Бац забрал мяч.

38' Видмер открылся за спину защитникам и с левой забил в дальний угол, но офсайд фиксирует арбитр. ВАР всё подтвердил.

36' Не прошла длинная передача на Силаса из глубины, Зюле выиграл борьбу.

34' Зюле решился на удар в касание из-за штрафной – сильно выше ворот.

32' Не получилось пробить после навеса с угла поля, а в атаке вторым темпом Антон нарушил правила.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 51 Владение мячом 50 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 3 4 Фолы 3

31' Угловой подаст «Боруссия».

29' Гирасси упал в борьбе за мяч с двумя защитниками, на пенальти момент не тянет.

27' Потульский вышел у «Майнца» вместо Белля.

26' Снова на газоне Белль, тяжело ему продолжать игру.

24' Зюле получил жёлтую карточку за фол на Белле.

22' Нмеча пытался пробросить мяч мимо защитника и упал на газон, арбитр нарушение не фиксирует.

21' Силас получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной, но с правой пробил мимо дальнего угла. Опасный был момент, пусть и нападающий, возможно, был в офсайде.

20' Видмер навесил в штрафную, защита «Боруссии» справилась

18' Уверенно контролирует игру «Боруссия», держат мяч на своей половине поля хозяева.

16' Фолит в атаке Белль, Антону досталось локтем по лицу.

15' ГООООООЛ! Второй забивает «Боруссия»! Гирасси пытался выйти на позицию для удара, мяч отскочил направо к Рюэрсону, тот снова навесил на дальнюю, а Байер головой с острого угла отправил мяч в ворота с рикошетом от вратаря. 2:0!

12' Сано забросил мяч вперёд, Зюле контролировал ситуацию и спокойно скинул на Кобеля.

10' ГООООООЛ! Впереди «Боруссия»! Рюэрсон навесил на дальнюю штангу, Гирасии выпрыгнул выше всех и головой мощно пробил в угол. 1:0!

09' Видмер снёс Байера на углу своей штрафной, жёлтая карточка.

07' Амири пытался отдать передачу вразрез, справилась защита «Боруссии».

05' Нмеча забросил в штрафную, мяч не дошёл до Гирасси.

03' Гирасии упал в штрафной, арбитр пока что не реагирует.

02' Ли в касание бил из штрафной после скидки Тица, Кобель спас!

01' «Майнц» начал с центра, поехали!

До матча

22:30 Близко к нулю градусов сегодня в Дортмунде, даже снег возможен по ходу игры.

22:20 Стартовые составы команд:

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Зюле, Антон, Бенсебаини, Райерсон, Беллингем, Свенссон, Брандт, Нмеча, Байер, Гирасси.

«Майнц»: Бац, Кор, Белль, Пош, Видмер, Сано, Ли, Да Коста, Амири, Силас, Тиц.

22:10 Судейская бригада матча: Тобиас Вельц — главный арбитр; ассистенты — Мартин Томсен и Патрик Кессель; четвёртый арбитр — Роберт Шрёдер; VAR — Сёрен Шторкс; ассистент VAR — Фредерик Ассмут.

«Боруссия Дортмунд»

Команда Нико Ковача постепенно превращается из нестабильного претендента в расчетливого хищника. Победа 2:1 в Вольфсбурге стала очередным примером того, что «Боруссия» научилась выигрывать матчи в концовках. Серу Гирасси отличился на 87-й минуте, а в 2026 году дортмундцы регулярно вырывают очки в финальных отрезках.

В таблице «Боруссия» идет второй с 48 очками после 21 тура. Победа в этом туре временно сократит разрыв до трех баллов и перенесет психологическое давление на «Баварию». Особенно с учетом того, что дома «шмели» в этом сезоне Бундеслиги не проигрывали.

Фундаментом прогресса стала оборона, десять «сухих» матчей — лучший показатель лиги. Правда, против «Майнца» не сыграет дисквалифицированный Нико Шлоттербек, и это ослабляет центр защиты. Впрочем, Зюле, Антон и Бенсебайни готовы закрыть пробел.

«Майнц»

С приходом Урса Фишера «Майнц» буквально перезапустился. Лишь одно поражение во всех турнирах под руководством нового тренера, пять побед и четыре ничьи — команда избавилась от нервозности и стала системной.

Последний тур подтвердил тренд, 2:0 против «Аугсбурга», два точных пенальти Амири. «Майнц» поднялся на 14-е место и оторвался от зоны стыков. Разница с десятым местом всего два очка, и ещё месяц назад это выглядело фантастикой.

Но выездная статистика остается тревожной, одна победа в десяти гостевых матчах Бундеслиги, шесть поражений. Против непобежденного дома «Дортмунда» это ключевой фактор риска. Фишер строит компактную 3-5-2 с упором на плотность центра и быстрые переходы, но против столь агрессивного позиционного давления выдержать 90 минут будет сложно.

Очные встречи

В первом круге «Боруссия» победила 2:0 на выезде. Исторически Ковач комфортно чувствует себя против «Майнца», лишь одно поражение в четырнадцати тренерских встречах. При этом личное противостояние Ковача и Фишера абсолютно равное: по две победы у каждого.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.86.