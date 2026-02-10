прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.00

11 февраля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Сепахан» и «Аль-Ахли» Доха. Начало игры — в 19:00 мск.

«Сепахан»

Турнирное положение: «Сепахан» сумел пробиться в плей-офф Кубка АФК. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Сепахан» набрал 7 очков в 6 поединках. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сепахан» сумел одолеть «Хейбар Хоррамабад» (1:0).

До того команда была бита «Трактором» (0:1). А вот поединок с «Сирджаном» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сепахан» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сепахан» довольно-таки преуспевает в плане результатов. Команда в Кубке АФК намерена пробраться как можно дальше.

Причем «Сепахан» намерен пройти катарский барьер. Вот только пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Аль-Ахли» Доха

Турнирное положение: «Аль-Ахли» Доха проводит довольно продуктивный сезон. Команда уверенно выиграла свою группу в Кубке АФК.

Причем «Аль-Ахли» Доха набрал 10 очков в 6 турах. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Ахли» Доха уступил «Аль-Вакре» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «СК Катар» (1:3). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Аль-Джазиру».

При этом «Аль-Ахли» Доха в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахли» Доха в последних поединках смотрелся откровенно убого. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Аль-Ахли» Доха в среднем пропускает реже гола за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит достаточно скромно.

Вот только не побеждают катарцы уже 5 матчей кряду. Да и оборонительные редуты слишком часто совершают сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда будет искать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Аль-Ахли» Доха не побеждал в 5 своих последних матчах

Иранцы до последней виктории не побеждали 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сепахан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.90 и 1.36.

Прогноз: «Сепахан» смотрится монолитнее соперника, так что наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

Ставка: Победа «Сепахана» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.90