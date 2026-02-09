прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ, ставка за 1.94

10 февраля в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ по футболу сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало встречи — 16:00 мск.

«Динамо»

Турнирное положение: после двух матчей «Динамо» с 2 очками занимает 4-е место в таблице Зимнего кубка РПЛ.

Последние матчи: в прошлом матче «Динамо» обыграло ЦСКА по итогам серии пенальти — 1:1, 5:3 по пенальти.

До того команда проиграла «Зениту» со счетом 1:2 и разошлась миром с китайским «Чэнду» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: товарищеские встречи выдаются для бело-голубых не лучшим образом — команда ни разу не выиграла в пределах основного времени. На то и подготовительный период ко второй части сезона, чтобы команда набирала форму и уже в официальных играх выдала лучший футбол.

«Краснодар»

Турнирное положение: сейчас «быки» занимают первое место в таблице Зимнего кубка РПЛ с 4 очками.

Последние матчи: в прошлом матче «Краснодар» разгромил «Зенит» со счетом 3:0.

До того команда по пенальти проиграла ЦСКА (2:2, 4:5 по пенальти) и обыграл казахский «Елимай» (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «быки» результативно играют в контрольных встречах перед второй частью сезона в РПЛ и, кто знает, дальше ли смогут действующие чемпионы страны так штамповать голы или же в период важных матчей «Краснодар» настигнет голевая засуха?

Статистика для ставок

В первом круге РПЛ этого сезона «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0

В групповом этапе Кубка России «быки» дважды переиграли «бело-голубых» — 4:0 в гостях и 0:0, 4:2 по пенальти дома

«Краснодар» не проигрывает «Динамо» с 2023-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 2,25, а на «Динамо»— 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,55.

Прогноз: «Краснодар» продолжит забивать и вполне вероятно, что «быки» могут забить как минимум дважды в ворота столичной команды.

Основная ставка: Тотал «Краснодара» 1,5 за 1,82.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с уверенной победой «Краснодара».

Ставка: Победа «Краснодара» с форой -1,5 за 3,85.