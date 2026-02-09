10 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бирмингем» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск.
«Бирмингем»
Турнирное положение: «Браммиз» бьются за попадание в стыки. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Бирмингем» на 2 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Браммиз» переиграли «Лестер» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:0). А вот поединок со «Сток Сити» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Бирмингем» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Джек Робинсон — травмирован.
Состояние команды: «Браммиз» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в двух своих последних матчах.
Причем «Бирмингем» традиционно удачно противостоит «Вест Бромвичу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к заветной топ-6. «Браммиз» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: «Дрозды» сражаются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Вест Бромвич» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрозды» не сумели переиграть «Сток Сити» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Портсмута» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Дерби» (1:1).
При этом «Вест Бромвич» в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кристиан Белик, Карлан Грант — травмированы.
Состояние команды: «Дрозды» нынче выглядят довольно убого. Команда не может победить с конца декабря.
При этом «Вест Бромвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «браммиз» команда не может обыграть уже без малого 2 года.
Команда не забивала в 2 своих последних поединках. Да и вообще, в 4 своих последних матчах она отличилась всего 1 раз.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Дрозды» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Браммиз» победили в 2 своих последних поединках
- «Вест Бромвич» не побеждает уже почти полтора месяца
- «Дрозды» не забивали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.71.
Прогноз: «Браммиз» мотивированы подтянуться к зоне стыков, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости нынче пребывают в кризисе, однако явно постараются зацепиться за заветные баллы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.33