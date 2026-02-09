В Бирмингеме будут забивать

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.00

10 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бирмингем» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бирмингем»

Турнирное положение: «Браммиз» бьются за попадание в стыки. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Бирмингем» на 2 очка отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Браммиз» переиграли «Лестер» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:0). А вот поединок со «Сток Сити» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Бирмингем» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Джек Робинсон — травмирован.

Состояние команды: «Браммиз» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в двух своих последних матчах.

Причем «Бирмингем» традиционно удачно противостоит «Вест Бромвичу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к заветной топ-6. «Браммиз» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Дрозды» сражаются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Бромвич» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрозды» не сумели переиграть «Сток Сити» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Портсмута» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Дерби» (1:1).

При этом «Вест Бромвич» в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кристиан Белик, Карлан Грант — травмированы.

Состояние команды: «Дрозды» нынче выглядят довольно убого. Команда не может победить с конца декабря.

При этом «Вест Бромвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «браммиз» команда не может обыграть уже без малого 2 года.

Команда не забивала в 2 своих последних поединках. Да и вообще, в 4 своих последних матчах она отличилась всего 1 раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Дрозды» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Браммиз» победили в 2 своих последних поединках

«Вест Бромвич» не побеждает уже почти полтора месяца

«Дрозды» не забивали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.71.

Прогноз: «Браммиз» мотивированы подтянуться к зоне стыков, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче пребывают в кризисе, однако явно постараются зацепиться за заветные баллы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.33