9 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 16:00 мск.
«Зенит»
Турнирное положение: Петербуржцы проводят довольно продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Зенит» всего на один балл отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы с треском уступили «Краснодару» (0:3).
До того команда переиграла московское «Динамо» (2:1). Да и поединок с «Шанхай Портом» завершился яркой победой (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Зенит» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Петербуржцы вполне преуспевают в зимних спаррингах. Команда Сергея Семака победила в 3 матчах из четырех.
Причем «Зенит» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация реабилитироваться за последнее поражение от кубанцев у команды огромная.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Петербуржцы выглядят в разы предпочтительнее соперника.
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: Динамовцы минувший сезон провели продуктивно. Команда заняла итоговое 4 место турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Самарканд на один балл отстал от пьедестала. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Самарканд уступил «Акрону» (0:1).
До того команда в перестрелке одолела ЦСКА (4:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Насафом» (0:0).
При этом «Динамо» Самарканд в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила 4 мяча в 2 последних матчах.
При этом «Динамо» Самарканд в среднем пропускает гол за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.
Динамовцы относительно преуспевают в плане реализации. Вот только в поединке с грандом российского футбола команда явно будет больше обороняться.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Динамо» Самарканд постарается подловить оппонента на контратаках.
Статистика для ставок
- Динамовцы в среднем пропускают гол за матч
- «Зенит» победил в 3 из 4 своих зимних спаррингов
- Петербуржцы в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.
Прогноз: «Зенит» выглядит в разы мощнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально активно.
Петербуржцы имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оборонительные редуты узбеков откровенно не впечатляют.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.75