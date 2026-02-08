Забить выйдет не у всех

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.10

9 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 16:00 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы проводят довольно продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Зенит» всего на один балл отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы с треском уступили «Краснодару» (0:3).

До того команда переиграла московское «Динамо» (2:1). Да и поединок с «Шанхай Портом» завершился яркой победой (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Зенит» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы вполне преуспевают в зимних спаррингах. Команда Сергея Семака победила в 3 матчах из четырех.

Причем «Зенит» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация реабилитироваться за последнее поражение от кубанцев у команды огромная.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Петербуржцы выглядят в разы предпочтительнее соперника.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Динамовцы минувший сезон провели продуктивно. Команда заняла итоговое 4 место турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Самарканд на один балл отстал от пьедестала. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Самарканд уступил «Акрону» (0:1).

До того команда в перестрелке одолела ЦСКА (4:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Насафом» (0:0).

При этом «Динамо» Самарканд в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила 4 мяча в 2 последних матчах.

При этом «Динамо» Самарканд в среднем пропускает гол за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

Динамовцы относительно преуспевают в плане реализации. Вот только в поединке с грандом российского футбола команда явно будет больше обороняться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Динамо» Самарканд постарается подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

Динамовцы в среднем пропускают гол за матч

«Зенит» победил в 3 из 4 своих зимних спаррингов

Петербуржцы в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.

Прогноз: «Зенит» выглядит в разы мощнее соперника, и уж точно проведет встречу максимально активно.

Петербуржцы имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оборонительные редуты узбеков откровенно не впечатляют.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Зенит» — «Динамо» Самарканд позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.75 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Зенит» — «Динамо» Самарканд позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75