9 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро». Начало игры — в 23:01 мск.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Клинки» проводят откровенно блеклый сезон. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Шеффилд Юнайтед» на 7 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Клинки» одолели «Оксфорд Юнайтед» (3:1).
До того команда подписала мировую с «Миллуоллом» (1:1). А вот поединок с «Ипсвичем» завершился победой (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Клинки» нынче немного прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
Причем «Шеффилд Юнайтед» традиционно неудачно противостоит «мидлам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне стыков. «Клинки» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлы» бьются за повышение в классе. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Мидлсбро» на 4 балла опережает идущий третьим «Халл». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мидлы» одолели «Норвич» (1:0).
До того команда разгромила «Престон» (4:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сток Сити» (2:1).
При этом «Мидлсбро» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мидлы» нынче выглядят шикарно. Команда победила 4 раза кряду.
При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает гол за матч. Да и в двух своих последних поединках команда оставляла свои владения сухими.
Продуктивный сезон выдает Морган Уиттакер. В активе форварда значится уже 11 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Мидлы» твердо намерены продлить свой мощный ход.
Статистика для ставок
- «Клинки» не проигрывают 3 матча подряд
- «Мидлсбро» победил в 4 своих последних поединках
- «Мидлы» в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.95.
Прогноз: «Мидлы» мотивированы закрепиться в дуэте лидеров, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, да и оборона «клинков» частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Мидлсбро» за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90