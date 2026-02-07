Вернётся ли «Лечче» в зону вылета?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.60

8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Удинезе». Начало игры — в 17:00 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 18 очков и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-ю строчку с отрывом лишь в один пункт от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в пять баллов от вышестоящей «Пармы».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура 23-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел разгром от «Торино» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив уже набрал один балл, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Лацио» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Камарда, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Лечче» проиграл пять раз при одной ничьей.

Такие выступления сулят хозяевам низкие шансы даже на мировой исход, даже на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после 23-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 32 очка и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую строчку с отставанием в девять пунктов от зоны континентальных турниров (топ-6), а также с отрывом в два балла от ближайшего преследователя — «Болоньи».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Ромой» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре итальянского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда на этот раз в чужих стенах переиграл «Верону» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Пётровский и Дзаноли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Кинан Дэйвис — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лечче» проиграл

в четырех последних матчах «Лечче» забивали меньше 1,5 голов

в трех из четырех последних выездных матчей «Удинезе» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.80, выигрыш «Лечче» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.40.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гости выиграли.

2.60 «Удинезе» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Лечче» — «Удинезе» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: «Удинезе» победит за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних выездных матчей гостей.

2.70 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Лечче» — «Удинезе» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70