Учинит ли «Атлетико» еще один разгром «Бетису»?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

8 февраля в 23-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Атлетико» и «Бетис». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 25 баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает третью позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-6) с отрывом в три очка от четвертого «Вильярреала» и в 10 — от нынешнего соперника, который идет пятым.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Испании клуб на чужом поле одержал разгромную победу как раз над «Бетисом» (5:0).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата мадридский коллектив потерял очки, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Леванте» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Барриос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хулиан Альварес и Александер Сёрлот — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги с семью голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 35 баллов в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда после 22-х туров Ла Лиги занимает пятое место в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Испании клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Бетиса» (0:5).

Перед этим в 22-м туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах оказался сильнее «Валенсии» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Амрабат, Иско и Ло Чельсо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» проиграл три раза при двух победах.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на мировую, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Кучо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Атлетико» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Бетис» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.45. Ничья — в 4.90, выигрыш «Бетиса» — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала. При этом мадридцы забивали и не пропускали в двух из трех последних домашних поединков.

Между тем, в трех из шести последних матчей гостей забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьёт, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Атлетико».

Ставка: только одна команда забьёт за 2.25