прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.37

7 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Брентфорд». Начало игры — в 20:30 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 7 очков отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили «Ливерпулю» (1:4).

До того команда подписала мировую с ПСЖ (1:1). А вот поединок с «Астон Виллой» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ньюкасл» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Сороки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Ньюкасл» традиционно удачно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков. «Сороки» уж точно будут активно атаковать.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» в нынешнем сезоне выглядят достаточно выгодно. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 4 очка отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» одолели «Астон Виллу» (1:0).

До того команда была бита «Ноттингем Форестом» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Челси» (0:2).

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» не блещут стабильностью результатов. До последней виктории команда уступила 2 раза подряд.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит скромненько.

Отличный сезон проводит Игор Тьяго. Бразилец наколотил уже 16 мячей в текущем чемпионате Англии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена разжиться очками.

Статистика для ставок

«Пчелы» до последней виктории уступили 2 раза кряду

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

«Ньюкасл» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Сороки» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «пчелы» не столь стабильны.

2.37 П1 в 1 тайме



Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60 ТБ 3.5



Ставка: ТБ 3.5 за 2.60