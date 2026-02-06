Выберется ли «Майнц» из опасной зоны?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.08

7 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Ноль-пятые» борются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ноль-пятые» переиграли «РБ Лейпциг» (2:1).

До того команда одолела «Вольфсбург» (3:1). А вот поединок с «Кельном» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ноль-пятые» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Майнц» традиционно удачно противостоит «Аугсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ноль-пятые» мотивированы наконец-то покинуть опасную зону.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» на 13 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фуггеры» переиграли «Санкт-Паули» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Баварии» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Фрайбургом» (2:2).

При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фуггеры» в последних поединках выглядели выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Аугсбург» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.

«Фуггеры» уже 2 с половиной года не могут обыграть «Майнц». А вот в нынешней диспозиции команда намерена зацепиться хотя бы за один балл.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фуггеры» уж точно не будут лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Фуггеры» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

Обе команды победили в 2 своих последних матчах

«Аугсбург» уже 2 с половиной года не может одолеть «ноль-пятых»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Майнц» мотивирован выбраться из опасной зоны, так что ждем от команды острых атак.

Номинальные хозяева нынче заметно прибавили, да и оборона «фуггеров» частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90