прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.08

7 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Байер». Начало игры — в 20:30 мск.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М на 3 зачетных балла опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жеребята» не смогли одолеть «Вердер» (1:1).

До того команда была бита «Штутгартом» (0:3). А вот поединок с «Гамбургом» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Боруссия» М забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жеребята» нынче находятся на спаде. Команда не смогла победить в 4 своих последних матчах.

Причем «Боруссия» М традиционно удачно противостоит «Байеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Жеребята» твердо намерены отдалиться от опасной зоны.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» на 4 очков отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» переиграли «Санкт-Паули» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Айнтрахту» (3:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Вильярреал» (3:0).

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

При этом «Байер» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный.

«Фармацевты» уже больше 6 лет не проигрывают гладбахцам. Вот и в нынешней диспозиции команда намерена добыть три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Леверкузенцы банально выглядят мощнее соперника.

Статистика для ставок

«Фармацевты» в среднем забивают 2 гола за матч

«Байер» победил в 4 своих последних поединках

«Боруссия» М уже больше 6 лет не обыгрывает «Байер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Дортмундцы мотивированы подтянуться к лидеру, и явно будут агрессивно атаковать.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «жеребятам».

Ставка: Победа «Байера» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50