прогноз на матч Примеры, ставка за 1.85

7 февраля в рамках 23-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Мальорка». Начало встречи — в 18:15 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: После 22-х туров в Примере «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице с 55-ю очками в активе. «Барселона» опережает «Реал» на 1 балл.

На своем поле каталонская команда выступает великолепно, набрав максимальные 30 очков по этому показателю. За 10 встреч дома «Барселона» пропустила только 5 голов.

Последние матчи: В прошлом поединке «сине-гранатовые» обыграли «Альбасете» (2:1) в Кубке Испании, а до этого одолели «Эльче» со счетом 3:1 в Примере.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Барселона» сумела забить 16 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Кристенсен, Гави, Педри и Рафинья (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Барселоны» складывается отличный сезон, команда действительно является главным претендентом на чемпионство в Примере, учитывая проблемы «Реала» в нынешнем сезоне.

Тройка нападения у «Барселоны» также вызывает страх у соперника. Форварды Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Роберт Левандовский занимают места в топ-10 лучших бомбардиров лиги.

«Мальорка»

Турнирное положение: Комданда продолжает бороться за выживание в испанской Примере. «Мальорка» занимает 14-е место в таблице с 24 очками в активе после 22-х туров.

К тому же, команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав всего 5 очков из 33-х возможных. «Мальорка» располагается на 18-й строчке в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Севилью» со счетом 4:1. Матчем ранее «Мальорка» крупно уступила «Атлетико» (0:3), пропустив голы в каждом тайме.

В последних 5-и встречах у команды 2 победы и 3 поражения. За этот отрезок «Мальорка» сумела забить 9 голов при 10-и пропущенных.

Состояние команды: У «Мальорки» продолжается не самый удачный период, команде необходимо приобрести стабильно для того, чтобы оторваться от зоны вылета, ведь конкуренты активно наступают на пятки.

Стоит отметить, что «Мальорка» не очень удачно выступает против «Барселоны» в очных противостояниях. Команда проиграла «сине-гранатовым» в последних 4-х матчах.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла последние 5 матчей во всех турнирах

У «Мальорки» 3 поражения в последних 5-и встречах

В последних 4-х очных встречах «Барселона» непременно обыгрывала «Мальорку»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 8.50, а победа «Мальорки» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.27 и 3.40 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что на своем поле «Барселона» забьет довольно много голов.

1.85 Индивидуальный тотал «Барселоны» 3 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Барселона» — «Мальорка» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 3 больше за 1.85.

Прогноз: Во 2-м тайме будут забиты ключевые голы, которые решат судьбу матча.

1.80 Тотал 2 больше во 2-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Барселона» — «Мальорка» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал 2 больше во 2-м тайме за 1.80.